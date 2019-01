Bûne hevkarê HDPê berbendî çi?

Dilciwan Helbest

Van partiyên ku bi HDP’ê re Yekîtî kirine, mala bavê min ha waweylêêêê. Ev bûne benkê devê hebana, ne rêber û serokê Kurdane. Yanî benik ji xeynî ku devê hebanê pê girêdin başqa, bi kêrî tişkî din nayê, bi dûv hebanê deye!

Bi sala Bi gurz û mertala, bi şûr û rima, bi tîr û kevana, bi tawanbar û rexna, bi nîqaş û dev jen, bi pihîn û dahfa, bi qîr û zirta, bi çîrok û çîvanoka. Kelandin û helandin sar kirin û cardî germ kirin, tîr kirin û rahn kirin! Tişt di hevdû de nehiştin. Şîr û mast û dims û mehîr û savar û tirşik û nîsk tevlî hev kirin û nebû aşûre û nebû titişt, ka wê bibê çi gelo, ev bû Kuspa Helebê?

Li gor min ku ev partîkê piçûk wekî beroşa qelpax di devde ba çêtir bû, ku li ser bingiha xwe mabane gelek çêtir bû. Lê mixabin temayîke hindik têk çûn. Hinek nirxê wan hebû navekî xweş li xwe kiribûn û çend peyvê xweş digotin. Bahsa netewa Kurd dikirin û ala Kurdî bilind dikirin, nirxekî wan hebû. Lê ew jî winda kirin, tev ji bonî miaşekî wekî ajalekî mirar bûyî.

Ma çi ferqa Akp’ê û CHP’ê û HDP’ê heye? Ez tu cida bûnê nabînim dı nabeyna wa de. AKP partîke Tirkîye û CHP jî partîke Tirkîye û HDP’e jî dibêjê: “Ez ne partiya Kurda me dibê,ez partiya Tirkîya me! Ê ma çi ferq di vir de heye? Yanî qaşo hûn dibêjin me tifaqekî Kurdî kirîye. Lê na, ev tifaqekî eborîye, ew laşê ku HDP’î dixwin wê hinekî jê dine we jî, ev îdareke eborîye. Lê goman heye ku hûn jî pey wê temakarî yê de berdewam bikin bibne HDP’î wî wextî îş tevan xera dibê firaze jî tev dilewitê.

Yanî hinek ji van hevalan dibêjin: “Belkî em hinka qanih bikin binin ser riya rast, bînin ser riya Kurdewarî û netewa giran biha, belkî gel çav li hev bikin şîyar bibin. Welahî ev xweş xebere lê qet min jê ne bahwere. Ka emê binerin ku di peropaganda hilbijartinê de we ala rengîn bilind kir û wan biraderê HDP’îyan qebûl kirin êrîşî we nekin hêvîke başe. Lê ku sêl disincirê tiştik di destê Kurda de tuneye; ew çepê Tirka Tirkê Kemalîst biryarê didin,evet yani hayir di destê Elawî yê Kemalîst deye.

Helbeta ku hate ser biryara dawî mêrkê Tirk netewa xwe bernadê û bi kasîre par nakê wê kûltûra xwe nakê du qet, ji xwe mêjî di serê Kurda de tuneye. Gotink û motinkê belapûçî dibêjin dibê bîz qadeşîz aramîzde farq yok yanî em wekî hevin li tev xapandine, tişkî wisa tuneye. Hinek hêvîyên me hene ku wexta prupexenda hilbijartinê de hûn bi Kurdî biaxivin hinekî gelê Kurd hişyar bikin. Wan hedepîyan jî hinekî rexne bikin, wekî Batman hemî Torîne û Koçerê Xerzîne, Reşkota û Bişêrîne lê mixabin tev bi Tirkî diaxivin û çaya Tirkî divexwin, ne şerm û ne fedî.

Mirov bi kurdî bi wan re diaxivê ew bi Tirkî bersiv didin, de ma ez çi bêjim ji we re, de ka Dilciwan neqehere! Ey Kurdê xaîn û jîr tu bes bike fîre fîr, em tevî kirin biyanî kero ma tu nizanî. Peyvekî pêşîyan heye dibêjin: “Hat Meyrema şikakî hero li hewakî. Ew heberê êvara sibê em rabûn ku tev ketin qulê dîwara. Wekî ku Suleyman Demirel ku, dun dundur bugûn bugûndûr.

Yanî duh duh bû îro îro ye. Wexta ku derfeta Tûrka tê gok hat ber kaşoyên wan ew lê dixin. Li cem Tirka min soz daye me bi hev re xebat kirye ev bêbextîye çênabê, Tirko di van tişta nafikirê, serê wan dişixwilê ne valaye. Di xwîna xelkê de qewmîyet heye, wê netewa xwe nadin bi temamê malê dinyayê. Ma qey ji wê pêştir heye ku di herba cihanê yekem de li Çeneqela bi hezaran Kurda şehîd dan û dawî ew bêbextî li wan kirin. Ma ev nebese hûn aqil nagrin, herê herê xwezka ku em nebin hevalê kerê. 19.1.2019