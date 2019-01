Lindsey Graham:Devera aram ji bo ewlehiya Tirkiyeye

Senatorê Amerîkî Lindsey Graham serdana Tirkiye kir û li gel serokkomarê Tirkiye û hinek berpirsên din yê Tirkiye hevdîtin pêkanîn. Babetên herî girîng yê serdana Lindsey pirsgirêka Suriye û Kurdistana Rojava û herweha pêwendiyên Tirkiye û Amerikayê bûn.

Lindsey Graham di derbarê neveroka hevdîtinên xwe de daxûyaniyek da.

Graham dibêje: YPG baskek yê PKKê ye kesê ku bixwazê vê bibîne ev yek gelekî vekiriye. Ew pirsgêrêka ku me ji bo hevpaymanê xwe Tirkiye pêkanî , divê em bi xwe çareser bikin. Li Suriye devera Aram ji bo ewlehiya Tirkiye tê çêkirin. Obama gelek xeletî kirin, ji bo Trump wek Obama xeletiyê neke min ew hişyar kir.Obama çek dan YPGê ev ji bo Tirkiye bo wek zehmetiyek mezin.

Berdewamiya daxûyaniya xwe de Lindsey Graham got: Em deyndarê dostên xwe ne, ku li dijî DAIŞê şer dikin. Divê em vê pêvajoyê bi awayekî rast birêve bibin. Divê Trump baldar be. Devera aram dê ji bo ewlehiya Tirkiyê were avakirin. Eger nexşerêya Minbicê were cîbicîkirin, rojhilatê Firatê jî dê bibe devereke tampon. Minbic pêngava destpêkê ya ji bo Genevê ye. Nabe vekişandina me ji Suriye bibe sedemê serkeftina Îranê.

Lindsey Graham senatorê Komariye û kesayetek ku gelekî nêzikî serokê Amerikayê Trump e. Ji sal 2003ê hirve senatoyê de ye. Sala 2016ê ji bo serokatiya Amerikayê xwe wek kandîdat da nîşandan ,lê cardin xwe da aliyekî.

Serdana Graham dikare rewşa pêwendiyên Tirkiye û Amerikayê biguherê.