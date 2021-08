Boxtancîtî û acizîya Mam Şakir

Wek me xwendiye û em zanin, navbera Mam Şakir û Dr. Şivan xweş bû û hetta bi sedema ku hevalbendê Dr. Şivan e, li Behdînanê ji alî berpirsên Başûr ve di bin çav de hatiye girtin. Herweha wî û Dr. Şivan hevdu dîtine û tê gumankirin ku Mam Şakir ji Saîd Elçî zêdetir dildarîya Dr. Şivan kiriye.

Nûrî Çelîk

Di nivîsa berê de wek Kurdekî û wek hezkirîyekî gorbihişt Saîd Elçî, min dîtinên xwe di derbarê bîranînên Mam Şakir Epozdemîr de anîn ser zimên û dîtinên wî yên di derheqê Saîd Elçî de rexne kir. Dibe ku nivîsa min hinekî hişk û tund hatibe nivîsandin. Lê ev nayê wê wateyê ku min neheqî yan neyartî bi Mam Şakir re kiriye. Ji ber tiştên ku di bîranînên xwe de li ser Saîd Elçî gotiye ew maf daye min ku ez wî bi tundî rexne bikim.

Mam Şakir bêguman mezinekî me ye, yek ji damezrênerên PDKT ye û kedkarekî doza Kurdistanê ye. Ev nayê înkar kirin. Lê tiştên ku di bîranên xwe de li ser Saîd Elçî gotiye şik û gumanan di serê meriv de çêdike û meriv mecbûr dike ku pirsan jê bike û li bersiva pirsan bigere.

Çima ku min Mamê Şakir Epozdemîr rexne kiriye û di derbarê gotinên wî de pirsên giran jê kirine, di bersiva xwe de xwe ji me aciztir kiriye. Helbet bersivdan jî mafê wî ye, acizî û hêrsbûn jî mafê wî ye. Ji ber hem gotinên wî yên di derbarê Saîd Elçî de giran in, hem jî rexne û pirsên min giran bûn.

Ezê zêde li ser bersiva Mam Şakir nesekinim, rê ji nîqaş û nakokîyên zêde re venekim û naxwazim vekim jî. Herweha wek mezinekî xwe naxwazim bêhurmetîyê jî li hember cenabê Mam Şakir bikim. Tenê ezê bi gotinên wî bersiva wî bidim û bi kurtî carek din bersiva wî bidim.

Mam Şakir di bîranîn xwe de eynen wilo gotiye:

„Navbera Midûrê Hepsê û kekê Saîd zehf xweş bû. Ew sibehî piştî taştê diçû îdareyê heta nanê nîvro. Car carna piştî nanê nîvro jî diçû heta mexrebê li îdareyê bû. Mihaseba îdareyê tenzîm dikir.

Di wê navberê de car caran diçû mehkemeyê ewraqên me yên îfadeyên ku me dabûn MÎTê sûretê wan derdixist “ û tiştên din.

Wek me xwendiye û em zanin, navbera Mam Şakir û Dr. Şivan xweş bû û hetta bi sedema ku hevalbendê Dr. Şivan e, li Behdînanê ji alî berpirsên Başûr ve di bin çav de hatiye girtin. Herweha wî û Dr. Şivan hevdu dîtine û tê gumankirin ku Mam Şakir ji Saîd Elçî zêdetir dildarîya Dr. Şivan kiriye. Wek min di nivîsa ewil de jî gotibû, heta salên 80î jî dihat gotin ku yekî ji nav rêveberîya PDKT xeber ji Dr. Şivan re şandiye û gotiye ku Saîd Elçî bi MÎTê re dixebite. Li gor ku ji derveyî Mam Şakir hemi damezrênerên PDKT ne li jiyanê ne, Mam Şakir gerek ji herkesî zêdetir serwextê vê mijarê be û tiştên di tûrikên xwe de vala bike da ku ev pêvajoya malkambax bê pirs û bersiv nemîne û di sere kesî de şik û guman nemînin.

Mam Şakir, di bersiva xwe de bersiva pirsên min nedaye, tenê berîvanî û paraztina xwe kiriye, bi ser halan de tehamilî rexneyan nekiriye û ez kirime boxtancî. Halbûkî yê ku di bîranînên xwe de Saîd Elçî wek zilamê îdareya hepsê û qasidê anîna dosyayên mehkemê daye nîşandan. Em jî di heps û zindanan de mane. Min bi xwe nedîye girtîyekî siyasî karibe biçe mehkemê û dosyayên MÎTê ji girtîyan re bîne.

Ez naxwazim zêde dirêj bikim û bibim sebebê nakokî û nîqaşên dûvdirêj. Pirsên ku min di nivîsa ewil de ji cenabê Mam Şakir kiribûn dîsa dikim û ew pirs bê bersiv mane. Her çiqasî Dr. Şivan PDKT parçe kir û merivekî bi hirs, xwîngerm û hetta li hember Saîd Elçî çavsor be jî, wer xuyaye ew kesê ku ji nava PDKT xeber ji Dr. Şivan re şandiye û gotiye Saîd Elçî zilamê MÎTê ye, di kujtina Saîd Elçî û hevalên wî de rolek sereke lîztiye û bûye sebebê kujtina Dr. Şivan jî.

Mam Şakir behsa mehkemekirina min jî kiriye û gotiye heger dewleta me hebûya minê Nûrî bidaya mehkemê. Xwezî dewleta me hebûya ku me karîbûya hevdu bidaya mehkemê û hesab ji hev bipirsiya, lê mixabin tuneye. Ma ne ji ber tunebûna dewlet û mehkemê ewqas serok û rêvebirên ku zirarên mezin dane tevgera Kurdî bê ceze mane. Mehkema herî mezin wîjdan e. Her çiqasî îro dewlet û mehkemên me tunebin jî, rojek ji rojan helbet wê çêbibin, wê rastî derkevin holê û wê herkes bi wîjdan û kiryarên xwe bê darizandin.