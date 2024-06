Baroya Diyarbekir bersiva bahçelî da:Armanca me hiquq û aşitiye

Baroya Diyarbekirê bertek nîşanî axaftina Serokê Giştî yê MHPê Devlet Bahçelî ya di civîna koma partiya xwe ya parlementoyê de da.

Baroya Amedê derbarê sûcdariyên Serokê MHPê Devlet Bahçelî li himber Baroyê daxûyaniyek da û dibêje: “Armanca zimanê me, helwesta me û armanca me hiqûq û aştiyê ye. Em rexneyên li kesên ku piştî karesata şewatê li ser hesabên xwe yên medyaya civakî parvekirinên nefret dikin watedar dibînin. Li hemberî daxuyaniyên sûcdar û hedefgirtinê yên li hemberî baroya me ne pêkan e ku em bêdeng bimînin.”

Di daxuyanîya ku hat dayîn de hat gotin ku Bahçelî rexneyên ku piştî karesata şewatê li ser hesabên xwe yên medyaya civakî parve kirine bi wate ye.

Di berdewamiya daxuyaniya Baroya Amedê de ev daxuyanî hatin dayîn:

“Her kes dizane nasnameya ku, Baroya Amedê bi têkoşîna xwe ya ji bo edalet û mafên mirovan afirandiye, ji roja ku hatiye damezrandin ve di nava civaka hiqûqî û civakê de xwedî cihekî rêzdar e. Ev nasnameya Baroya Amedê bêguman encama aqil û helwesta wê ya serbixwe ya ji her navendeke hêzê ye. Baroya Amedê saziyek e ku di her şert û mercên dijwar de ji vê nasnameyê tawîz nade û ji bo parastina vê nasnameyê berdêlên giran dane. Di 22’ê Hezîrana 2024’an de bi serlêdana sûc a ku me li Serdozgeriya Komarê ya Amedê kiribû; Weke ku Serokê Giştî yê MHPê Devlet Bahçelî jî diyar kir, divê rayedarên dadweriyê li hemberî kesên ‘kîfreta xwe tînin ziman û kînên xwe eşkere dikin’ pêvajoya hiqûqî bidin destpêkirin, zimanê nefret û cihêkariyê ku bi salan e tê meşandin bêceza nemîne û pêşî li axaftinên bi vî rengî bigire. Dîsa bi vî awayî aştiya civakî û jiyana hevbeş bi pêş dixe. Di rastiyê de, em pêwîst dibînin ku careke din bi bîr bînin ku Zagona Parêzgeriyê berpirsiyariya parastina dewleta hiqûqê û parastina mafên mirovan li ser baroyan ferz dike. Bi vê minasebetê em dixwazin bînin ziman ku zimanê Baroya Amedê zimanê hiqûq û edaletê ye; Daxuyaniyên wî encama helwesta wî ya sazûmanî ye ku bi helwesta wî ya dîrokî re hevaheng e; Armanca wê ew e ku tevkariyê li avakirina pergalek jiyana civakî ya ku edalet û aştî lê serdest be.”