Baca hin peyvan di dema rejîma Baasê de

Di wan demên tarî de, tenê nivîsandina navê “Kurdistan” an “Barzanî” li ser perçeyek kaxezê dikaribû cezayê mirinê bi xwe re bîne.
Hiyam Hacî Ehmed
(Lêkolînera Siyasî di Karûbarên Iraq û Kurdistanê de)
Di salên zêrîn ên ciwaniya min de, dema ku ez xwendekarek li dibistana navîn a karsaziyê bûm, di nav tirs û tirsandina rejîma Baasê ya hilweşiyayî de, hestên Kurdbûn û welatparêziyê mîna agirê veşartî di dilê me de dişewitî. Bi taybetî di meha Adarê de, meha hişyariya neteweyî, me mirina bavê ruhanî yê neteweya xwe, Barzaniyê nemir, bi hin sembolên sade lê watedar bi bîr anî. Hin ji me şarfek reş û yên din jî kirasê reş li xwe dikirin da ku dilsoziya xwe di bêdengiyê de nîşan bidin. Li ser dîwarên dibistanê, ku her yek ji wan çavdêrek bêdeng a rejîmê bû, me bi dizî û zû peyvên agirîn dinivîsandin, peyvên ku tirs û hêviyê hildigirtin: “Birûxe Sedam Husên”, “Bijî Mela Mistefa Barzanî” û “Yan Kurdistan Yan Neman”.
Ev nivîsandin ne tenê çend peyv bûn, lê sirûda welatparêziyê bû ku, me di dilê xwe de vedişart. Di wan demên tarî de, tenê nivîsandina navê “Kurdistan” an “Barzanî” li ser perçeyek kaxezê dikaribû cezayê mirinê bi xwe re bîne. Rêveberê dibistanê yê wê demê, Hesen Quzî, hevalekî çalak ê partiyê bû, lê di hundir de mirovekî baş bû.
Roja Sêşemê ya Adarê, meha şoreşê û bîranîna Barzaniyê nemir, min bê dudilî biryarek da. Min ew gotinên pîroz li ser kaxezekê nivîsandin û bi dizî avêtin odeya Yekîtiya Baasê. Roja din, Çarşemê, roja civînên partiyê, roja qiyametê li dibistanê rabû. Hêzên ewlehiyê û hevalên partiyê(Baas) ketin dibistanê û gelek xwendekarên bêguneh hatin girtin.
Bê guman, ez pir ditirsiyam, û ev tirs hîn dijwartir bû ji ber ku demek kurt berê, xwişka min Rezan li Dibistana Evîn, ku niha Leylan e, tif kiribû ser wêneyê Sedam Husên. Bavê min, ku hîn nexweş bû, serî li zilamekî da ku ji bo wî navbeynkariyê bike, lê wî bi kurtî bersiv da: “Kî li ser wêneyê bavê Oday tif bike, bila encamên xwê jî bibîne.” Tenê piştî danûstandinan û gelek bertîlan me karî xwişka min ji mirinê rizgar bikin. Herdu bûyeran nîşan dan ku tirs çawa wek siya li ser her kesekî Kurd bû.
Demek dirêj, kesî newêrîbû çarenûsa van xwendekarên girtî bipirse û ev çîrok di dilê min de wek razek mezin ma. Îsal, piştî demek dirêj, dema ku em hevalên wê lîseyê civiyan û bîranînên xwe parve kirin, min çîroka xwe got. Wê demê ez hîn bû ku du ji girtiyan jinên hevalên min bûn û wan nû hîn bûbûn. Yek ji wan Elî Seîd Mizûrî û Dilşad Hesen Bajlûrî bû. Xwendekarên din ên ku hatin girtin Seîd Celal Duhok, Azad Abdullah, Ayad Tahir Elî Seîd, Şivan Mezûrî û Mihemed Ebdulkerîm Fasil Abdullah bûn.
Niha, piştî demek ewqas dirêj, em hemî çêtir fêm dikin ku Kurdbûna wê demê, ku bi tirs û xwînê hatibû avdan, çiqas dijwar bû, lê di heman demê de çiqas bi rûmet û xweş bû. Îro, dema ku em di ezmanê azadiya Kurdistanê de difirin, divê em bizanin ku her tîpek navê Kurdistanê bi xwîna şehîdan û êşa girtiyan hatiye nivîsandin. Têkoşîna niha berdewamiya heman têkoşîna pîroz a berê ye, û erkê me ye ku em vê çîroka qehremanî û berxwedanê ji bîr nekin.