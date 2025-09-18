Di komisyonê de alozî: DEMê civîn terikand..!

Di civîna 11emîn a Komîsyona Parlementoyê ya ji bo “pêvajoyê” hatî damezirandin de alozî derket. Piştî nîqaşek li ser daxuyaniyên axaftvanekî, şandeya DEMê civîn terikand.
“Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Biratî û Demokrasiyê” ji bo guhdarîkirina rêxistinên civaka sivîl ên ji bajarên kurda civiya.
Şahîsmaîl Bedîrhanoglu, Serokê Komeleya Pîşesazî û Karsazên Başûrê Rojhilat (GÜNSİAD), pêşî di civînê de axivî û bal kişand ser zirara ku ji ber pevçûnê li ser aboriya herêmê çêbûye. Dema ku axaftin berdewam dikirin, Mehmet Bekir Şîmşek, Serokê Komeleya Tevgera Tehsîl-Perwerde-Zanistê ya Îslamî (ÎTTÎHAD), gotinên tund kirin. Piştî van gotinan, endamên Partiya DEM ji komîsyonê derketin.
Şimşek got, “Em dizanin ku hin pêkhateyên ku desthilatdariya dewletê bi dest xistine şaşî kirine. Lê em dizanin ku PKKê ku îdia dike li ser navê gelê Kurd derketiye holê, zirareke mezin daye Kurdan.”
Şimşek wiha domand:
“Çi ew kesên ku çavkaniyên dewletê bi navê dewletê îstismar dikin bin, çi ew kesên ku şaşiyan dikin bin, çi jî ew rêxistinên ku bi navê gelê Kurd siyasetê dikin bin, wan bingeha saxlem a ku Kurd û Tirkan bi hev ve girêdide xera kirine. Kurdan paşguh dikin, zimanê wan înkar dikin, li ser çiya û kevirên herêmê ‘Yan hez bike yan derkeve’ dinivîsin, û zarokan neçar dikin ku her sibeh li dibistanan bibêjin ‘Bila hebûna min diyariyek ji bo hebûna Tirkan be’.”
“PKK li dijî baweriya gelê Kurd şer îlan kiriye. Bi dehan mela li herêmê hatine kuştin. Dema ku ew hemî dihatin kuştin, wan ji raya giştî re digotin ku ew sîxur, xayîn û heta leşker in. Ji ber hin sedeman, li herêmê tu ne-misilman ji hêla PKK ve nehatiye kuştin. Ez nabêjim ku divê ew werin kuştin. Lê çima mizgeft tên serdegirtin, û çima şer li dijî çarenûsê tê îlankirin?”
Dema ku Şimşek axaftina xwe domand, di nav komîteyê de alozî derket holê û mînakên komkujî, tundûtûjî û îşkenceyê yên ku ew îdia dike ji hêla dewlet, polîs, leşker û PKK ve hatine kirin, anî ziman.
Cîgirê Serokê MHPê Feti Yıldız yekem kes bû ku bertek nîşanî Şimşek da. Yıldız got, “Binêre, me te vexwend vir, lê me te vexwend vir ne ku tuheqaretê leşker û polîsên dewletê bikî. “
“BI VÎ ZIMANÎ DIKARE AŞTÎ BÊ ÇÊKIRIN?”
Parlamenterê Partiya DEMê Saruhan Oluç qêriya, “Bi vî zimanî aştî dikare bê çêkirin? Me heta niha tehemûl kir. Hûn bi xwînê dixwin, şerm li we be, xwînxwar. Xwedê lanet li we bike.”
Endamê Partiya DEMê Cengiz Çiçek jî got, “We bi kelepçeyên berazan mirovan qetil kirin. Hûn ew in ku ji bo Kurdan tengasiyê çêdikin.”
ENDAMÊN PARTIYA DEMÊ JI KOMÎSYONÊ DERKETIN
Parlamenterê CHPê Sezgîn Tanrıkulu hewl da ku endamên Partiya DEMê dilniya bike ku bimînin civînê de. Lê Piştî ku nerazîbûn zêde bûn, endamên Partiya DEMê ji komîsyonê derketin.