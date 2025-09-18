CivakFlaş

Em Roja 19.09.2025ê Li Amedê Gelê Xwe Vedxwînin Qada Şêx Seîd

18/09/2025

Buroya Ragehandinê ya Partîya Welatparêzên Kurdistanê (PWK):

— Em Roja 19.09.2025ê Li Amedê Gelê Xwe Vedxwînin Qada Şêx Seîd

— Ma Roja 19.09.2025î Dîyarbekir De Şarê Xo Dawetê Meydanê Şêx Seîdî  Kenê

— 19.09.2025 Günü Halkımızı Şeyh Said Meydanı’na Davet Ediyoruz

 Roja 19.09.2025ê li Amedê gelê xwe vedxwînin Qada Şêx Seîd

Serokê Giştî yê PWKyê Rêzdar Mustafa Ozçelîk, bi beşdarîya rêvebir û endamên PWKyê, roja 19ê îlona 2025ê, li Amedê, li Qada Şêx Seîd, saet 15.00ê de, dê bi civîneke çapemenîyê 2 salîya PWKyê pîroz bike û di derheqê ‘’pêvajoya heyî’’ de bîr û rayên PWKyê bi gelê me re parve bike.

Em gele xwe vedixwînin vê civîna me ya çapemenîyê!

Buroya Ragehandinê ya PWKyê

18/09/2025
