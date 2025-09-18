Du leşkerên Îsrailî hatin kuştin

Çavkaniyên parastinê ji rojnameya The Jerusalem Post re gotin ku roja Pêncşemê li Deriyê Allenby li ser sînorê Urdunê, du leşkerên Îsraîlî dema ku êrîşkar gule li wan reşand û dûv re jî bi kêrê ew birîndar kirin, hatin jiyana xwe ji dest dan.
Li gorî Radyoya Artêşa Îsrail, herî kêm gumanbarek hat kuştin. Çavkaniyan ji Post re gotin ku dibe ku hevkarekî din jî hebe.
Çavkaniyê got ku hejmareke mezin ji leşkeran li cihê bûyerê lêgerînê dikin.
Radyo Artêşê, bi îdiaya çavkaniyek ewlehiyê, ragihand ku kesê gumanbar ku êrîş pêk aniye, ajokarê kamyonek alîkariya mirovî ya ji Urdunê bû ku diviyabû alîkariyê bigihîne Xezzeyê.