Trump li ser biryara Brîtanyayê ya naskirina Filistînê nerazî ye

Serokê Amerîkayê Donald Trump derbarê Xezeyê de daxuyaniyek da. Trump di civîneke çapemeniyê ya hevbeş bi Serokwezîrê Brîtanyayê Keir Starmer re axivî û got, “Pirsgirêk aloz e, lê ew ê were çareser kirin.”
Di civîneke çapemeniyê ya hevbeş de bi Serokwezîrê Brîtanyayê Keir Starmer re, Donald Trump got, “Pirsgirêka Îsraîl-Xezayê pir aloz e, lê ew ê were çareser kirin,” û her wiha biryara Brîtanyayê ya ji bo naskirina Dewleta Filistînê rexne kir. Trump di daxuyaniya xwe de got, “Em jî dixwazin şerê Xezayê bi dawî bibe. Em naxwazin Filistîn were naskirin. Em bi Brîtanyayê re di warê naskirina Filistînê de wek hev nafikirin. Em bi Brîtanyayê re di naskirina Filistînê de li hev nakin.”
Trump di civîneke çapemeniyê de derbarê şerê Rûsya-Ukraynayê de got, “Serokê Rûsyayê Putin ez bêhêvî kirim, û ez pir xemgîn im. Di şerê Ukrayna-Rûsyayê de ji Ukraynîyan bêtir leşkerên Rûs dimirin. Me heft şer bi dawî kirine, û ez hêvî dikim ku Ukrayna jî bi dawî bibe.”
Trump di derbarê hebûna Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê li Afganistanê de got, “Divê em qet neçûna Afganistanê. Em ê ji Afganistanê derkevin, lê bi rûmet. Em hewl didin ku Baregeha Hewayî ya Bagramê li Afganistanê vegerînin. Yek ji sedemên ku em dixwazin ev baregeh ev e ku ew saetek dûrî cihê ku Çîn çekên xwe yên nukleerî çêdike ye.”
Piştî Trump, Serokwezîrê Brîtanyayê Keir Starmer jî li ser êrîşên Îsraîlê yên li ser Xezayê axivî. Serokwezîrê Brîtanyayê got, “Em li ser naskirina Filistînê dixebitin,” û got, “Divê Xeza alîkariya lezgîn werbigire.”
Starmer got, “Me bi Trump re li ser rêbazên zêdekirina piştgiriya me ji bo parastina Ukraynayê nîqaş kir.” “Îro, me nîqaş kir ka em çawa dikarin parastina xwe xurt bikin, em çawa dikarin bêtir piştgiriyê bidin Ukraynayê, û em çawa dikarin bi biryardarî zextê li ser Putin zêde bikin da ku bigihîje peymanek aştiyê ya mayînde. Em bi tevahî li ser aştî û nexşerêyê li hev dikin.”