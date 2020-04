Zanayên Kurdistanê zekat û fitreyê eşkere kirin

Civata Bilinda Fetwa ya kurdistanê îro yekşem 26/04/2020 di derbarê zekat û serfître û rojî girtina ji aliyê wan kesên ku tûşbûyên Koronayê ne fetwaya nû derxist.

Li gor daxuyaniya Yekîtiya Zanayên Ola Îslamî ya Kurdistanê û Encumena Bilinda Fetwayê piştî guftûgo û lêkolînên li ser wê yekê ku li gor serdema îro da zekat “nîsab” bi zêr yan bi zîv bê pêşbînî kirin, bi zêdetirê raya Endamên Encumena Bilinda Fetwayê biryar dan ku bi zêr bê diyar kirin.

Li gor fetwayê zekat bi dînarê Îraqî ji niha bi (5.500.000 pênç milyon û pênç sed hezar dînar) hatiye pêşbînî kirin.

Wate: Her welatiyek 5 milyon û 500 hezar dînar perê w‌î hebê bi hazir be yan ji bo bazirganiyê bikarbîne û salek li ser wî pereyî da derbasbûbê pêwîste ji bo her (milyonek) (bîst û pênç hezar dînar) zekatê bide wate çil bi yekê wê dike.

Di derbarê serfitre jî fetwa hatiye diyar kirin ku ji bo her kesek (2.500 dû hezar û pênç sed dînarê Iraqî) ye. Her wiha ew keseyê fîdye ketiye ser pêwîste ji bo her rojek (2.500 dû hezar pênç sed dînarên Iraqî) bide wekî serfître ye, wate fidye ji bo her rojek 2 hezar û 500 dînare û ji bo tevahiya meha remezanê (75,000 heftih û pênç hezar dînar) dike.