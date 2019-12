YNK Ne Kongre, Lê Şanoyek Lidarxist!

YNK di çaremîn kongre ya xwe de xîyaneta 16 Cotmeha 2017 an neanî rojevê!

Gelo di nav YNKê de siyasetmedarekî Kurd, dilsoz û niştimanî tinebû, ku sînor ji bo wan xîyanetkarên nav YNK deyne?

YNK, ne kongre, lê şanoyek lidar xist. Kongre ya ku nikaribe hesab ji Pavel Talabani û Lahor Cengî bipirse, rêya wê xiyanete!

16 Cotmeha 2017an, xencerek jahrîn bû û bidestê beşek ji YNK, ji paşde li pişta Kurd û Kurdistan ket. Xakên ku bi xwîna xwebexşên Kurdistan, pêşmergên qahreman ji destê DAÎŞ hat rizgarkirin, bi destê xîyanetek ji nav mala Kurd e radestî dijminan bû. Kesayetîyên vê xîyanetê; hinek ji rêvebirên YNK, ku bi ser malbata Celal Talabanî û Îbrahîm Ehmed ve girêdayî bûn.

Ev kes (Pavel Talabanî û Lahor Cengî) hemwelatîyên Îngîltere ne û têkilîyên wan yên derve bi Îngîltere û Îran re hene. Ne li gor berjewendîyên Kurd û Kurdistan, li gor berjewendîyên Îngilte û Îran tevdigerin. Divê di kongre ya YNK de pêşî li van kesan bihata girtin û sîyasetek Kurd û Kurdistanî bi sîyasetek nûjen-kurdewarî, rol bigirta ser xwe. Mixabin ev nebû.

Di nav YNK de çima xetek Kurd û Kurdistanî nekarî rolê xwe bilîze?

Dusal zêdetir di ser bûyerên 16 ê Cotmeha 2017 an re derbas bû. Ji 16 Çotmeha 2017an de Kerkûk, Duzxurmato û deverên din, ji ber zilma dagirkeran, digirîn û diqîrin. Îro rewşa ewlehiya Kerkûkê xirabe û teqîn, kuştin, revandin û avêtina ser malên kurdan, bûye bûyerên rojane. Jiyana Kurd û Kurdistanîyan li Kerkûk, Xaneqîn û Dûzxurmato di bin metirsîyek mezin de ye. Beşek ji Kurdên Kerkûk û Duzxurmato, Xaneqîn, di qampên koçberan de derbederin. Demografîya van herêman têt guhertin û ev rewş jî bandorek neyênî derdixe holê, ku Kurd vê xaka bav û kalan wenda dike.

Berpirsîyarên vê xîyanetê kî bûn, çima derneketin holê û nehatin sezakirin?

Xîyanetkar, di nav hêzên rêveberîya YNK de hatin parastin û bi hêz dewra xwe digerînin. Nefta Kerkûk bi destê dagirker û xîyanetkaran talan dibe!

DAÎŞ, ji valahîya asayîşa van herêman û ji alozîyên nav İraq, hêzê digire û carek din li van herêman xwe dihone û birêkûpêk dike. Yên ku rê dan vê karesata xîyaneta 16 û Cotmeha 2017 an û ji van mercên xerab berpirsîyarin, di kongre ya YNK de çima hesab nedan Kurd û Kurdistan?

Di nav YNK de, di kongre ya YNK de, rêvebirên wek Mele Bahtîyar, Şêx Cafer û Kosret Resul çima rolê xwe nelîstin?

Endamê polîtburoya YNKê û fermandarê yekîneyên 70 yê Pêşmergeyên Kurdistanê Şêx Cehfer di hevpeyvîneke li gel Dengê Amerîkayê ya roja 27.12.2017an de ragehandibû ku;

„Grubek nav YNKê de heye, ku hemaheng û rêkeftin li gel hikûmeta Iraqê û Heşdî Şeibî re Kerkûk radest kirin. Herwaha dixwestin Silêmanî, Hewlêr û Duhokê jî radest bikin.’’

Di germîya bûyera xîyaneta 16.10.2017 an de, ku Kerkûk radestî dijminnan bû de, Kosret Resûl û Mele Bahtîyar jî daxuyanî dabûn. Daxûyanîyên van herdû rêvebirên YNK jî, daxûyanîya Şêx Cafer temam dikir! Dîyar kiribûn ku;

„Grubek nav YNKê de heye, ku hemaheng û rêkeftin li gel hikûmeta Iraqê û Heşdî Şeibî re Kerkûk radest kirin“(!)

Di wê demê de berpirsîyarî û rewşa xîyanetkaran ewqas zelal û eşkere, ji terefên van hersê giregirên YNK, Kosret Resul, Şêx Cafer û Mele Bahtîyar ve derketibû şîrovê. Xîyanetkar nehatin dadgeh kirin û di nav sazîyên YNK de jî di derheqa van xîyanetkarên wek Pavel Talabanî, Lahor Cengî û hevkarên wan de lêpirsîn destpê nekir. Hersê serkirdeyên YNK ku wê demê berpirsîyarên YNK bûn, rolên xwe nelîstin.

Piştî ku dusal di ser xîyaneta Kerkûk re derbas bû, YNK Kongre ya xwe a Çaremîn, di 21, 22,û 23.12.2019 an de lidar xist. Kongre li gor du rojan hatibû pîlankirin. Lê sê rojan domkir. Çavê her Kurdekî li hêvîyê bû, ku hesabê xîyaneta 16.10.2017 an di Kongre ya YNK de were rojevê û endamên kongrê hesap ji wan xîyanetkaran bipirsin. Kosret Resûl, Şêx Cafer û Mele Bahtîyar di kongrê de li pişt gotinên xwe rawestin û di derheqa van xîyanetkaran de lêpirsîn encam bide. Mixabin, di Kongre ya YNK de ev nebû. Ne tenê ev nebû! Wek ku bûyerek bi navê xîyaneta 16 ê Cotmehê di dîroka YNK de rûnedaye û tineye tevdegerîyan û kongre bidawî anîn.

Li gor hemû agahîyan, derket ber me ku YNK nikare neşterê li pirsgirêkên navxwe bixe û di nav YNK de nûjenîyekê peyda bike. Hemû birînên nav YNK hatin veşartin, arîya temarê avêtin ser pirsgirêkan, Xiyaneta 16 ê Cotmleha 2017 an binçav kirin û Kongreya xwe lidar xistin!

Ji bona ku YNK, di sîyaseta xwe de rûpelekî nû û erênî veke, divabû YNK, bi hestên Kurdewarî lêpirsîna 16 ê Cotmeha 2017 an bicîh bianîya. Berpirsên vê bûyera ku di dîroka Kurdistan de rûpelek rûreşîyê peyda kir, seza bikirana. YNK nehişt ku ev xîyanetkar bên sezakirin û xîyaneta wan hin di Kurdistan de û hin di nav YNK de meşrû kir. Carek din xîyanet ji xîyanetkaran re ma!

Carek din derket ber me ku berjewendîyên şexsî, hesabên peran-rant û hesabên partîzanî ji berjewendîyên Kurd û kurdistanîyan mezintir e.

23.12.2019

Şehmus Ozzengin

*Nivîs li ser hesaba Ozzengon a Facebook hatiye nivîsandin