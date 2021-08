YNK ber bi kûve diçe ?

Roja 15ê temûzê bi biryara mekteba Siyasi ya YNKê, hemû desthilta hevserokê berê yê YNKê Lahor Şêx Cengî jê hatin wergirtin û desthilatên wî radestî Bafil Talabanî kirin. Ji wê rojê pê de YNK di nava xwe de dikele. Herî dawî Lahor daxûyaniyek ragihand û di daxûyaniya xwe de dibêje:

“Ji min re hatiye gotin, divê ji Kurdistanê derkevim. Ger dernekevim wê bi zorê min derxînin. Li dijî hemû pilanan ez amademe li ber xwe bidim. Min bi mercê ku komîsyonek were avakirin û derbarê îdiayên li ser min tên gotin de lêkolînek bikin û rastiya wê ji raya giştî re eşkere bikin, erk û desthilata xwe radestî hevalê hevserok kir. Lê mixabin wisa diyar e, ji ber astengiyan partiya min nekarî vê komisyonê ava bike. Piştî bêhêvîbûna min a ji mekteba siyasî min biryar da serî li dadgeha Silêmaniyê bidim û hemû tometên ku dixin ser min, bi rêya dadgehê bigihînim encamê.

Niha Herêma Kurdistan di rewşek dijwar a siyasî, ewlehî, aborî û civakî re derbas dibe. Gelê me ji ber siyaseta xelet a hizbên desthilatê partiya min jî di navê de, ketine di rewşek gelek zehmet de. Ji bona wê min nedixwest hîn zêdetir barê li ser milê gelê xwe girantir bikim. Ger min zanîba ku wê pirsgirêkên gelê me û bi dawî anîna gendeliyê bi dawî anîna Lahor Şêx Cengî û dûrketina wî ya ji welat be, ji zû ve minê wê yekê bikira. Lê dixwazim gelê xwe şiyar bikim ku ev pîlana ku li holê ye, pîlanek gelek metirsîdar e. Di nava çend salên borî de me hewil da YNK’ê bikin xwedî biryarek serbixwe û nekeve di jêr bandora ti hêzek din de. Di heman demê de me xetên xwe yên nîştimanî û netewî destnîşan kiribû. Bi ti awayek ne amade bûn bikevin di jêr komployek herêmî de. Me bi hemû hêza xwe hewil da devera kesk bi parêzin, serweriya yasa, azadiya ragihandin û fikrî, ewlehiya xelkê xwe çêkin. Ji bo vê yekê jî me bacek mezin da. Ev pilangeri jî beşeke ji wê baca ku me bidaya. Em hîn di destpêka pilangeriyê de ne, wê gelek kiryarên metirsîdartir li pey xwe de bîne.

Ez dixwazim li vê derê endam, qadro, alîgir û gel agahdar bikim, ji min re hatiye ragihandin ku ez ji Kurdistanê derkevim. Biryar dane ger dernekevim, wê bi zora hêza hikûmî bi ser mala min de bigrin û min ji Kurdistanê dûr bixin. Tişta ji destê min were, bi piştgiriya dilsozane ya we gelê hêja ezê bikim, heta em ji vê rewşa ku herêma me têde derbas dibe, rizgar bibin. Ji ber ku min biryar dabû, xizmetkarê civakê û xelkê Kurdistanê bim.”

Li gora agahiya piştî vê daxûyaniyê dadgeha Silêmaniyê biryara desteserkirina Lahor daye. Lê hinek berpirsên YNKê daxûyaniyên cuda di vê derbarê de didin û dibêjin ev pirsek navxwe ya YNKê ye û Serkirdeyatiya YNKê xwedîyê dasthilata kongreye û dikare van pirsgirêkên heyî di nava xwe de çareser bike.

Lê rastî ne welê ye, pirsgirêka heyî ji desthilata kesayetan behtir karek siyasiye û Lahor Cengî bê ku guh bide tu nirxekî tevdigere û karê ku dike di çerçoveyeyek plankiriye û hinek aliyên destê xwe heta dawîyê kirîn di nava YNKê de Lahor bi kar tînin.

Ferîd Eseserd, Sekreterê Encûmena Serkirdatiya YNKê di nivîsekê de bo herdu Hevserokên YNKê, Desteya Kargêrî û Polîtboruya YNKê behsa rewşa navxwe ya partiya xwe kiriye û ew rewş wek “metirsîdar” bi nav kiriye û daxwaz kiriye, rewş bê aramkirin.

Eseserd daxwaz kiriye, medyaya fermî ya YNKê ji milmilaneyan bê dûrxistin, hêzên çekdar bo yekalîkirina milmilaneyên navxwe nêyen bikaranîn û di zûtirîn dem de Encûmena Serkirdayetiyê civîna xwe bike û pirisgirêk li nav encûmenê bêne çareserkirin.

Bi gotina wî berpirsê YNKê, bi berdewambûna pirisgirêkan bi vî awayê niha, YNK ber bi çarenivîsekî nediyar ve diçe.

Rewşa YNKê metirsiyare û hêvî ewe ku bê ku xûsarên mezin çêbibin herkesek guh bide biryarên şerî yên dezgehan..