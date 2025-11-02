Wezîrê Karên Derve yê Iraqê daxwaza bêçekkirina “hêzên PKKê” yên li bakurê Iraqê dike

Wezîrê Derve yê Iraqê Fuad Husên roja Yekşemê bang li çekdarên PKKê kir kuê li herşma Kurdistanş jî ji dev çekan berdin.
PKK piûtî xwe fesih kirî bi rewrismekî de li baûxwrş Kurdistanş ,ekên xwe şewitandin ev wek destpêka devjêberdan çekan hate qebûlkirin.Piştre jî berpirsên PKKê li devera Silêmaniyş kongreyek rojnemevanî li darxistin û dan xûyakirin ku,dê hemû çekdarên xwe ji bakur xw Tirkiye vekişînîn.
Lê li gorî Husên, “hêmanên PKK” yên çekdar başûrş Kurdistanş mane xw dverşn wek Mexmûr û Şingalş tevdigerin.
Husên roja îro di civîneke çapemeniyê ya hevbeş de li Bexdayê bi hevtayê xwe yê Tirk Hakan Fîdan re axivî û got: “Em piştgiriyê didin peymana di navbera Tirkiye û PKK de û li benda pêkanîna vê peymanê û çareserkirina pirsgirêka PKKê ne.”
Wî got ku mijara “hêmanên PKK” li başûrş Kurdistanê bi Fîdan re hatiye nîqaşkirin.
Fîdan got ku Tirkiye hêvî dike ku PKK operasyonên xwe yên çekdarî li Iraqê bi dawî bike û ji wir, û her weha li hin deverên Îran û Sûriyeyê vekişe. Wî got, “Em bi Iraqê re ji nêz ve dixebitin, û ez ji bo hevkariya wan di vî warî de spasiya hem Iraqê û hem jî herêma Kurdistanê dikim.”