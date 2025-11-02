Peyama nû ya Sadr: Biryara boykotê diwar e û divê kesên gendel neyên piştgirîkirin

Serokê Tevgera Neteweyî ya Şîeyan dibêje: “Biryara boykotê ji bo gelek kesan dijwar e, lê min ew ne tenê ji ber îtaeta Xwedê û Pêxemberê Wî û wekî gava yekem a ber bi reformê ve kir.”
Sedr di peyama xwe ya nû de got, “Hemû cotkar, leşker û serokên me yên reformîst dostên me ne û em ê bi wan re bin, lê em li dijî gendeliyê ne.”
Sedr got, “Boykot bawerî bi welatiyên dilsoz û guhdar e ji ber ku ew bê guman wek hev in û qet dev jê bernadin. Silav ji tevgera neteweyî ya Şîeyan re, silav ji her dostê reform û welêt re, silav ji her dostê Muqteda el-Sedr re, silav ji Şîe û Sunniyên Iraqê re, silav ji hemî civak û kêmneteweyên Iraqê re.”
“Ew welat difiroşin. Welat ji firotina wan kesan pir biqîmettir e ku destkeftiyan dixwazin û ji bo binpêkirina qanûnê serî ditewînin û îtaet dikin,” Sadr got.
Sadr bang li gel kir ku li dijî gendeliyê rawestin û got, “Gendelî bi reform û boykotê ji holê rakin. Di dawiyê de, wî ji xwendevanan lêborîn xwest û ji wan xwest ku ji bo wî û tevgera wî dua bikin.
Hilbijartinên parlamentoya Iraqê ji bo 11-11-2 hatine plankirin. Parlamentoya Iraqê 329 kursî hene, ku 320 ji wan giştî û neh jî daimî ne. Zêdetirî 7,000 kesan ji bo hilbijartinê serlêdan kirine.