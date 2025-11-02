Bi navê PKKê çekan datînin û tevlî HSDê dibin..!

Medya Tirkî îdia dike ku, şekdarên PKKÊ yên ku li başûrê Kurdistanê çekên xwe datînin, derbasî rojavayê Kurdistanê dibin ş dibin çekdarên HSDê.
Medya Tirkî radigihîne ku,Rêxistina Îstixbarata Neteweyî (MIT) pêvajoya tasfiyekirina PKKê li ser erdê dişopîne. Niha, 2,000 çekdarên PKKê tevlî HSDê bûne. HSDê soz daye ku tevlî Şamê bibe. Lêbelê, Enqere li dijî wê yekê ye ku ev çekdar wekî “leşker” werin hesibandin.
Li gorî rojnameya Sabahê, entegrebûna HSDê di nav artêşa Sûriyeyê de bi baldarî tê şopandin. Entegrebûna HSDê di nav xetên sor ên Tirkiyeyê de ye. Hê bi temamî awayê entegrekirina HSDê bi Artêşa Suriye re ne zelal e. Ew ê wekî yekane ji nû ve bêne avakirin, û li deverên cûda yên welêt werin bicihkirin. HSD dixwaze sê dîvîzyonan li Heseke, Reqa û Dêra Zorê biparêze û li ser vê prensîbê danûstandinan dike. Lêbelê, ev nayê tercîh kirin.
Ji ber ku pêşketinên li Sûriyeyê rasterast bandorê li pêvajoya li Tirkiyeyê dikin, temamkirina pêvajoya entegrasyonê li wir dê pêvajoya li Tirkiyeyê bileztir bike.
Rewşa çekdarên PKKê, ku vê dawiyê ji Tirkiyeyê vekişiya, bi baldarî tê şopandin. Rewşa endamên PKKê yên ku çek berdane gav bi gav tê şopandin. Di vê çarçoveyê de, tê gotin ku MIT lîsteya endamên PKKê yên ku piştî çek berdan û derbasî Sûriyeyê bûn tevlî HSDê digirin. Wekî din, yekîneyên ewlehiyê yên li qadê berdewam dikin ku veguhestina hin çekên PKKê bo HSDê bişopînin û tespît bikin.
Tirkiye dê li hember endamên PKKê yên ku tevlî HSDê bûne û tevlî artêşa Şamê bûne bêdeng namîne. Lîstika Qendîl-HSDê dê têk biçe. Tê gotin ku Tirkiye biryardar e ku heke ew tevlî bibin, tevî hemî hişyariyan, hemî gavên pêwîst bavêje.