Li Londonê di êrîşekî de 10 kes birîndarbûn ..

Li Ingiltere dê Trenekî de hinek kesan bi kêran êrîşê rêwiya kir û 10 kes birîndar bûn. Birîna 9 kesan girane.
Du kes bi gumanbariya terorê hatin girtin. Serokê polîsan Chris Casey bûyerê wekî “bûyereke şok” bi nav kir û got, “Em lêpirsîneke lezgîn dikin da ku diyar bikin ka çi rûdaye”
Li gorî daxuyaniyek ji Polîsên Veguhestinê yên Birîtanya, bûyer li dora saet 7:42 êvarê bi dema herêmî di trênê de ku ji Doncaster ber bi King’s Cross a Londonê ve diçû qewimî.
Karbidestan bersiv dan rapora êrîşa bi kêrê li ser rêwiyan û gelek ambulans û tîmên polîsan şandin Îstasyona Huntingdon, ku trên wekî beşek ji rewşek awarte li wir rawestiyabû.
Raportên destpêkê nîşan didin ku herî kêm neh bi giranî10 kes birîndar bûn, , û birîndar li nexweşxaneyê têne dermankirin. Du gumanbar di çarçoveya lêpirsînek ku Polîsên Dij-Terorê tê de ne hatine girtin.
Serokê Polîsên Veguhestinê yên Birîtanya Chris Casey bûyer wekî “bûyerek şok” bi nav kir û got, “Em lêpirsînek bilez dikin da ku diyar bikin ka çi qewimî. Di vê qonaxa destpêkê de dê ne guncaw be ku meriv li ser motîvan texmîn bike.”