Werzişvanekî Kurd xelatek cîhanî wergirt

Werzişvanek Kurd di werzîşa “Mû tay” ê de karî xelatek cîhanî bi dest xwe ve bîne.

Werzişvanê Kurd “Manî Fatihî” xelkê bajarê “Sine”yê di kêbirkêya werzişa “Mû Tay” ê ku di welatê “Taylend”ê de hatibû li darxistin di kêşa 75 kîloyî ya ciwanan de karî pileya 3ê bi dest xwe ve bîne û bibe xwediyê xelata “Buronz” a cîhanî .

Werzişwanê serkevtiyê Kurd “Manî Fetahî” yekem car e ku di kêbirkêyên cîhanî de beşdariyê dike.

Ew kêbirkêya di roja 14ê Sermawezê heta 20ê Sermawezê bi beşdariya kesên pispor di wî warê de li bajarê “Bankûk”ê hatibû li darxistin.

Werzişwanên Kurd di Rojhilatê Kurdistanê de bi sedema alîkarînedana dezgehên pêwendîdar û guhnedana berpirsan neçar în xercê werzişkirina xwe dabîn bikin û piraniya caran rastî pirsgirêka daketina asta şiyana werzîşî tên û gelek caran neçar mane bo dabînkirina alav û hewcehiyên werzişê kolberî an kedkariyê dikin û gelek caran tûşî derbên karî dibin an li ser şeqaman de alav an hewcehiyên din bifroşin.