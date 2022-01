Umer Osman: Îdrîs Barzanî rêberekî dilsoz û paqij bû û ji kesên dilsoz û paqij hez dikir

35 sal bi ser koça dawî ya serkirdeyê nemir Îdrîs Barzanî re derbas dibe û serkirdeyekî serdema şoreşê jî dibêje, Şehîd Îdrîs Barzanî roleke mezin dît di xebata şoreşgêrî de û kesekî dilsoz û paqij bû, lewma ji kesên dilsoz û paqij hez dikir.

Serkirdeyê serdema şoreşê Umer Osman ji malpera KDP.info re ragihand: “Di serî de Şehîd Îdrîs Barzanî wek alîkarê Barzaniyê Nemir di nava şoreşê de dest bi xebatê kir. Hemû erkên xwe bi temamî û zêde jî bicîh tanî. Ciwanekî jêhatî bû. Xwedê hêzeke mezin dabû wî. Gelekî ji kadir û pêşmergeyan hez dikir. Gelekî ji kar û xebatê hez dikir, lewma ji kesên dilsoz û îşker û paqij hez dikir. Di nava şoreşê de bi awayekî xebat dikir ku gelekî ji temenê xwe mezintir xuya dikir. Heya tê bîra min dema ez Pêşmerge bûn di Destana Hendirên de, û Şehîd Îdrîs Barzanî serperiştiya wê navçeyê dikir, lewma balafirên şer ên Hikûmeta Iraqê zêde dihatin ser me, heya carekê pêşmergeyekî hijmart ka çend caran balafirê tên, û derket di rojekê de 72 caran balafir hatin ser navçeya ku Şehîd Îdrîs lê bû.”

Wî serkirdeyê PDKê wiha got: “Îdrîs kesekî bêhinfireh bû û serkirdeyekî dilsoz bû ji bo rêbaza kurdayetiyê û Barzaniyê Nemir. Di beyanameya 11ê Adara sala 1970ê de Şehîd Îdrîs Barzanî û Serok Mesûd Barzanî endamê şanda danustandinan a şoreşê bûn û demeke dirêj li Bexdayê ma. Li Bexdayê jî ji serê sibehê û heya nîvê şev mijûlî xebata kurdayetiyê û xizmetê bû û berdewam xelkê welatan û Ereb jî serdana wî dikirin.”

Umer Osman wiha domand: “Piştî rêkeftina Cezayir Şehîd Îdrîs Barzanî jiyana xwe xizst xizmet û rizgarkirina koçberan û tê bîra min ku rojane dihat bajarê Şino yê Rojhilatê Kurdistanê ji bo ku pêşwaziyê li koçberên şoreşê bike û wan ji ser sînor rizgar bike.”

Osman wiha got: “ Şehîd Îdrîs Barzanî di damezrandina Bereya Kurdistanî de roleke mezin û bi bandor dît. Çûna Şehîd Îdrîs Barzanî ziyan bû ji bo doza gelê Kurd, ji ber ku pêwîst bû Şehîd Îdrîs li nava şoreşê ba. Koça dawî ya Îdrîs bandor li me hemûyan kir. Roja ku îdrîs ji nav me bar kir, Serok Barzanî li navçeyên rizgarkirî yên Başûrê Kurdistanê bû û dema ew nûçe gihîşt wî, got bi çûna Îdrîs pişta min şikest.”