Swêd û Europol fînansa NGO an çawan kontrol dikin?

Dewleta Swêdê, kiryarên sazî û dezgehên mirovî yên serbixwe (NGO) yên li ser bingeha tecrûbeyên xwe yên berê, bi rê ya saziyên xwe yên fermî, Ajansa Tawanbariya Aborî ya Swêdî (Ekobrottsmyndigheten), bankayên swêdî û Europol (Saziya Polîsê Yekîtiya Ewropî) bi armanca rê liber giritna fînanskirina terorîzmê, narkotîkê, qaçaxçîtî hwd. kontrol dike.

Dezgeheke sivîl û îdeal ya di bin navê Kontrola Afirandina/Peydekirina Diravên ji Xelkê (Svensk Insamlingskontroll) de hatîye damezrandin. Ev dezgeh liser rêxistinên ku ji xelkê pere distînin û ji bo kampanyayên xwe drav didin, hesabek taybetî ya bi navê 90î vedihewîne û kontrolên darayî dike. Bankayên taybet jî li gorî qanûnên aborî bi vê saziyê re hevkariyê dikin ûv zorê dikin wan dezgehan ku hesabên 90 yên kontrolkirî vekin.

Her çend weqfa “Stiftelsen Roja Sor” ne saziyek bazirganîyê ye jî, sedemên têkçuna danûstendina xwe û bankaya xwe eşkere nekirîye. Her weha dîsa ne zelal e ku ka ew çire nexwestine hesabên kontrolkirî 90 bi kar bînin.

Weqfa ku bûyereke berhevkirina diravê bi navê “Stiftelsen Roja Sor” pêk tîne, di daxuyaniyekê de ragihandîye ku ji 31ê Adarê sala 2020 ve, rêbazên depokirina nav hesabên bankê yên mîna Swish, Bankgiro û Hewale ji bo demek nehatîye bikar anîn û dê heta ku ew hesabek nû li bankayeke din vekin nemîne.

Weqf dîyar dike ku nakokîyek di navbera wan û bankaya ku hesabên wan lê bûn çêbuye. Ji ber ku têkilîya wan û bankaya wan têk çûye, bang li xelkê Swêdê dikin û dixwazin alikariya Heyva Sor/Roja Sorê bi rê ya Paypal û hesabên bankayê yên li welatên din ên Ewropayê bikin.



Kurdistan Information Network – Stockolm

İsveç devleti, resmî kurumlarından bağımsız insani yardım kuruluşlarının (NGO) ekonomik faaliyetlerini geçmiş tecrübelerden yola çıkarak İsveç Ekonomik suçlarla mücadele dairesinin (Ekobrottsmyndigheten), İsveç bankaları ve Europol (Avrupa Polis teşkilatı) ile yapmış olduğu iş birliği programları ile terörizm, uyuşturucu, kaçakçılık vb. suçlar ile kara para aklama hareketliliğini kontrol altında tutmaktadır.

Bu programın bir parçası olarak İsveç Kaynak yaratma Kontrolü (Svensk Insamlings Kontrol) adı altında kâr amacı gütmeyen ideal bir dernek kurulmuştur. Bu dernek halktan para toplayan ve kampanyaları için para toplayan organizasyonlara 90 etiketi ile özel bir hesap açar ve mali kontrollerini yapar. Özel bankalar da ekonomik mevzuata uygun olarak bu kurum ile iş birliği yapar ve fon toplayan kurumları 90 hesabı açmaya teşvik eder.

Stiftelsen Roja Sor ismi ile fon yaratma faaliyeti yürüten vakıf yaptığı açıklamada 31 Mart 2020 tatirhinden itibaren Swish, Bankgiro ve Havale gibi banka hesabına para yatırma metotlarının bir süredir kullanılmadığını ve bunun hesaplarının bulunduğu banka ile yaşanan anlaşmazlığa dayalı olarak yeni bir banka hesabı açılana kadar süreceğini duyurdu. Eski bankaları ile yaşanan olumsuzlukları acı verici olarak tanımlayan vakıf, bağış yapmak isteyen İsveçlileri vakfın Avrupa'nın diğer ülkelerdeki Paypal ve diğer banka hesaplarına yapılması için çağrıda bulundu.

Vakıf ticari bir kuruluş olmamasına rağmen banka ile ne konuda ve hangi nedenlerle ihtilaf yaşadıklarını, İsveç Kaynak Kontrol hesabı olan 90 hesaplarını kullanmayı neden reddettiklerinin gerekçelerini ise açıklamadı.