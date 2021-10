Serokê Herêma Kurdistanê li gel Nûnera Taybetî ya Sekreterê Giştî yê NY civiya

Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê li gel xanima Jeanine Plasschaert Nûnera Taybetî ya Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekgirtî (NY) li Iraqê civiya.

Li civînê da birêveçûna proseya dengdana hilbijartina Encumena Nûnerên Iraqê û encamên wê, rewşa Iraqê bi giştî û pêşbîniyên paşerojê ya proseya siyasiya li welat hate nirxandin.

Her du alî hêvî xwestin encamên hilbijartinê, damezrandina hikûmetek lê bikevê ku bersîva daxwaz û hêvî û çaverêkiriyên tevahiya pêkhatan bê û aramî û xizmetguzariyê ji bo Iraqiyan dabîn bike. Her wiha hevra bûn ku pêwîste her tane û têbîniyek li ser encamên hilbijartinê, bi rêkarên yasayî bêne yek alî kirin.

Ji aliyê xwe ve Serok Nêçîrvan Barzanî ji bo rola wan ya ber bi çav ya li çavdêrîkirina proseya dengdanê û yarmetîdan û piştgîrîkirina Iraqê, spas û destxweşiyê li xanima Plasschaert û Şanda Neteweyên Yekgirtî li Iraqê (Unami) kir