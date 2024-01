Serok Nêçîrvan Barzanî û Serokê Estonya

Serok Barzanî li ofîsa xwe ya li Hewlêrê pêşwaziya Serokê Estonya Alar Karîs û şandeke pê re kir.

Di civînekê de ku Cîgirên Serok û Wezîrê Pêşmerge jî tê de amade bûn, her du alî daxwaza pêşxistina peywendiyên navbera Estonya û Iraq û Herêma Kurdistanê bi taybetî di warê bazirganî û sektorên pisporî de dan kifşkirin.

Serok Barzanî xweşhaliya Herêma Kurdistanê ji bo piştgirî û rola Estonya di hevpeymaniya navdewletî ya li dijî DAIŞê de û erkê tîma şêwirmendiya serbazî û hevkarîkirina hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê di yekîneyên leşkerî de nîşan da.

Ji aliyê xwe ve, Serok Caris kêfxweşiya xwe bi yekem serdana xwe bo Iraq û Herêma Kurdistanê nîşan da û serdana tîma leşkerî ya welatê xwe li Herêma Kurdistanê kir û tekez kir ku welatê wî di hemû waran de amade ye, ji bo zêdetir pêşxistina peywendiyan û hevkariyên ligel Iraq û Herêma Kurdistanê. Herêma Kurdistanê.

Di hevdîtinê de rewşa siyasî û emnî ya Iraq û Herêma Kurdistanê, êrîşa li ser Hewlêrê, şerê Xeza û aloziya Rojhilata Navîn, şerê Ukraynayê û encamên wê jî hatin gotûbêjkirin.

Paşê her du serokan civîneke çapemeniyê ya hevbeş li dar xistin û naveroka civîn û gotûbêjên xwe gotûbêj kirin.

Serok Nêçîrvan Barzanî got:

Bi xêr hatî..

Ez gelek kêfxweş im ku îro li Hewlêrê bi xêrhatina birêz Serok Carîs dikim. Bi germî pêşwaziya wî li Herêma Kurdistanê û Iraqê dikim, cihê kêfxweşî û pêzanîna wî ye ku di yekem serdana xwe de bo Iraqê, piştî ku havîna borî Wezîrê Berevaniyê hat Hewlêrê, dê serdana Herêma Kurdistanê bike.

​



Me îro bi cenabê Serok re hevdîtineke baş kir. Me li ser pêşxistina peywendiyên Estonya li gel Iraq û Herêma Kurdistanê, derfetên hevkariyê û giringiya parastina aştî û aramiya navçeyê gotûbêj kir. Her wiha me li ser êrîşên li ser Hewlêrê, geşedanên li herêmê, rewşa mirovî ya Xezayê û şerê li Ûkraynayê jî nêrînên xwe gotin.

Me spasiya gel û hikûmeta Estonya kir ku di çarçoveya hevpeymaniya navdewletî ya li dijî DAIŞê de alîkariya Iraq û Herêma Kurdistanê kirine. Niha jî li Herêma Kurdistanê li ser erkê xwe ne û şîret û alîkariya Pêşmerge dikin, em spasiya wan dikin.

Ji bilî hevkariyên me di şerê li dijî terorîstan, rûbirûbûna tundrewî û tundrewiyê de, em li Herêma Kurdistanê dixwazin di çend waran de ji pisporî û ezmûna serkeftî ya Estonya sûd werbigirin. Wek IT û e-hikûmet, ku ew di rêza pêşîn de ne.

Ji bo vê mebestê jî çendîn car şanda hikûmeta Herêma Kurdistanê serdana Estonya kiriye û herwiha di warê şefafî û avakirina saziyan de û di her warekî din de ku em bikarin ji ezmûna wan sûd werbigirin.

Em careke din spasiya cenabê Serok dikin ji bo serdana wî. Hatina wan nîşana piştevaniya Iraq û Herêma Kurdistanê ye û ji bo me girîng e. Hêvîdar im ku em bikarin peywendî û hevkariyên xwe yên paşerojê di hemû astan û di hemû waran de pêş bixin.

Dîsa bi xêr hatî birêz Serok.

gelek sipas..

Serok Alar Caris di axaftina xwe de got:

Birêz Serok, spas ji bo pêşwaziya germ û mêvanperweriya we, spas ji bo gotûbêja me ya berfireh û eşkere. Şanaziyeke mezin e ku ez bibim yekemîn Serokê Estonya ku bi serdaneke fermî serdana Herêma Kurdistana Iraqê dike.

Kêfxweş im ku derfeta dîtina guhertinên erênî yên mezin ku gelê Kurd di warên siyasî, aborî û ewlehiyê de pêk aniye, bibînim. Hin dînamîk pir erênî ne, wek mînak di jiyana siyasî de geşbûna pirdengîyê.

Di têkiliyên dualî de, ez kêfxweş im ku di warê dîjîtalîzekirinê de hevkariyek me ya baş heye. Hêvîdar im di pêşerojê de em karibin vê hevkariyê li warên din jî berfireh bikin.

Em di mijarên ewlehiyê de jî hevkariyê dikin. Di van salan de, Estonya bi awayekî aktîf beşdarî tedbîrên navneteweyî yên cihêreng bûye ji bo ku beşdarî ewlehî û aramiyê li Iraq û Rojhilata Navîn bibe.

Leşkerên me yên li vir li Hewlêrê ne û pesnê mêvanperwerî û dilovaniya gelê herêmê didin. Spas cenabê Serok ji bo mazûvaniya wan. Em li vir in ku piştgiriya we bikin û alîkariya we bikin ku Herêma Kurdistanê geştir, aramtir û geştir bibe.

Sedemeke din a girîng a hatina me ew e ku em aştiyê li cîhanê dixwazin, demokrasî û azadî ji bo me pir girîng in, ev nirxên ku em hewl didin bi dest bixin û biparêzin.

Estonya bi tundî her cure terorîzmê wek metirsiyeke cidî li ser ewlekarî û aştiya navdewletî şermezar dike. Em li gel hemû hevpeymanên xwe di şerê dijî terorê de bi hev re ne û bi tundî berdewamiya êrişên li ser hêzên hevpeyman li Iraqê şermezar dikim û hevxemiya xwe pêşkêşî gelê herêmê dikim ku di êrîşa duh a li Hewlêrê de, xizmên xwe ji dest dane.

Îro me li ser kêşeyên çawaniya rûbirûbûna rewşa aloz a ewlehiyê li Ewropa û Rojhilata Navîn gotûbêj kir. Rewşa Xezzeyê ji bo me gelek dilgiran e û em piştgiriya hemû hewlên ji bo dîtina çareseriyeke aştiyane ji vê nakokiyê re dikin.

Me li ser êrişên Rûsyayê yên li dijî Ukraynayê jî axivî. Estonya di wê baweriyê de ye ku ger em rê bidin êrîşkar ku bigihêje armancên xwe, ew ê hemû dewletên din ên êrîşkar teşwîq bike ku ji bo bidestxistina armancên xwe yên emperyalîst bixebitin.

Em nikarin rê bidin vê yekê, em nikarin rê bidin ti dewlet ku prensîbên sîstema navneteweyî têk bibe. Ji ber vê yekê divê hemû welatên demokrat û azadîxwaz bi hev re cîhaneke ku her kes tê de pêşkeftî û di nava aştiyê de bijî, biparêzin.

Birêz Serok, carek din spas ji bo guftûgoya zelal û ji bo mêvanperweriya germ ku ji min û şanda min re hat kirin. Ji we re aştî û bextewariyê dixwazim!

​