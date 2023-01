Serok Nêçîrvan Barzanî pêşwazl Dr. Feryad Fazil Omer kir

Birêz Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê, roja dûşemê 16.01.2023ê li bajarê Hewlêrê, pêşwaziya li Dr. Feryad Fazil Omer, Serokê Enstîtuya Lêkolînên Kurdî li Berlînê, ku di dawiya sala borî de xelata hêjayî ya Serokê Almanyayê wergirtibû kir.

Serok Nêçîrvan Barzanî pîrozbahiyê li Dr. Feryad Fazil Omer kir û got ku, ew xebat û xizmetkirina Kurdên derveyê welat, di her warekî da be, bilind dinirxîne û bi hurmet û rêzgirti li ked û xizmeta wan dinêre ku şûntiliyên wan xuya ye û cihê şanaziyê ye ji bo Kurdistanê. Her wiha xizmetên wî yên di warê akademîk, ziman, wêje û çanda Kurdî de bilind nirxand û hêviya serkeftinê jê re xwest

Ji aliyê xwe ve, Dr. Feryad Fazil Omer kêfxweşiya xwe ji bo pêşwazîkirin û hevdîtina digel Serok Nêçîrvan Barzanî nîşan da û tekez li ser berdewamiya kar û xizmetguzariya akademî û pêşxistina ziman û çanda Kurdî kir.