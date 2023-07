Serok Nêçîrvan Barzanî pêşwaziya derçûyên lîseyê yê yekem, duyem û sêyem dê û bav û kesûkarên wan kir.

Di civînekê de ku, wezîrê perwerde û hijmareke berpirsên wezaretê tê de amade bûn, Serok Nêçîrvan Barzanî gotarek pêşkêş kir û bi germî pîrozbahî li wan derçûyan kir û hêviya serkeftinê ji bo wan xwest. .

Tekez kir ku Herêma Kurdistanê şanaziyê bi wan û malbatên wan dike û wan dilniya kir ku bursa ji bo hemû derçûyên dibistana amadeyî ya yekem, duyem û sêyem a îsal heye. Wezîra Perwerdeya Herêma Kurdistanê ji bo xebatên pêwîst erkdar kir

Serok Nêçîrvan Barzanî spasî û pîrozbahî li malbatên derçûyan, mamostayên wan, Wezîrê Perwerde û karmendên wezaretê kir û ew wek beşeke serkeftinê zanî û tekez li ser wê yekê kir ku derçûyên lîseyê serkirdeyên paşerojê yên welat in û dikarin xizmeta gelê Kurdistanê bikin. gel û welatê xwe. Her wiha pêzanînên xwe ji bo keda derçûyan anî ziman.

Ji aliyê xwe ve, birêz Alan Hema Seîd, wezîrê perwerdeyê, derçûn û malbatên wan, spasiya Serokê Herêma Kurdistanê kir ku ji bo bûrs, piştgirî û cesaretê.

Di civînê de çendîn nêrîn li ser proseya xwendinê, pirsgirêkên wê bi giştî, derfetên kar ji bo derçûyên zanîngehan û çendîn mijarên din ên girêdayî proseya xwendin û xwendinê hatin pêşkêşkirin. .

Serok Nêçîrvan Barzanî got:

“Her kes bi xêr hatî. Hûn bi xêr hatin Sar Chawan ji her devera Kurdistanê. Ez germtirîn pîrozbahiyên xwe pêşkêşî we hemûyan dikim. We qonaxeke pir girîng a jiyana xwe bi serkeftî bi dawî anî û hêvîdar im hûn qonaxên xwe yên din ên perwerdeyê jî wek niha bi serkeftî û bextewar biqedînin.”

Her wiha serxweşî li malbatên derçûyan kir û got: “Bêyî piştevaniya malbat, dê û bav û xizmên we, ez bawer im îro we ev serkeftin bi dest nedixist. Ez pîrozbahiyê û spasiya malbata we dikim û hêvîdar im ku ew serkeftin bin.” .

Her wiha ji derçûyan re wiha got: “Helbet di vê qonaxa ku we li dû xwe hiştiye û ketiye qonaxeke nû ya xwendina xwe de, we gelek êş kişandiye ji bo bidestxistina vê yekê. Bi rastî em şanaziyê bi we dikin, îro pêdiviya Kurdistanê bi we heye, qonaxa îro ya Kurdistanê pêwîstiya we heye ku hûn xwe bi çekên qelemê û çekên zanînê bi çek bikin.”

“Hûn paşeroja vî welatî ne, paşeroja vî welatî di destê we de ye. Kêfxweş e ku gelek jin û keç di nav serketiyan de ne.” Paşeroja vî gelî di destê we de ye û paşeroja vî gelî di vê qonaxê de zanistî, perwerde û xwexwendewarî ye ku em bigihin karwanê welatên pêşketî. Wê alê bilind bikin û Kurdistanê şanaz bikin, ber bi qonaxeke nû ve bibin û paşeroj jî ya we ye.”

Serok Barzanî jî spasiya wezaret û karmendan kir û got: Spasiya wezîr, cîgirê wezîr û hemû wan kesan dikim ku bi awayekî li gel we kar kirine, lê spasiyeke taybet jî bo mamostayên we dikim. Dixwazim dengê xwe bigihînim wan û spasiya wan bikim û ji wan re bibêjim ku em spasiya hewlên we dikin, em spasiya we dikin ku we ti carî rê neda proseya xwendinê li Kurdistanê bê rawestandin û berdewam be. .

“Hûn ji bo Kurdistanê bi hemû civakên wê cihê şanaziyê ne. Ev bawerî di destê we de ye û bi hemû hêz û îmkanên xwe pêş de bibin. Hêvîdarim hûn hemû bijîn û di jiyana xwe de serketî bin. Dîsa bi xêr hatin.”‏