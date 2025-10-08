Serok Nêçîrvan Barzanî pêşwaziya balyozê Îtalya li Iraqê kir

Serok Nêçîrvan Barzaniyê ku êvara çarşemê pêşwazî li Balyozê Îtalyayê yê li Iraqê Nicolo Fontana kir, her wiha ji bo piştgirî û alîkariya Îtalyayê ji bo Herêma Kurdistanê spasiya xwe anî ziman.
Ji aliyê xwe ve, Fotana tekez kir ku welatê wî girîngiyek mezin dide têkiliyên xwe yên bi Iraq û Herêma Kurdistanê re û dixwaze hevkariya di navbera wan de di hemû waran de bêtir pêş bixe.
Di civînê de avakirina kabîneya nû ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê, pêvajoya aştiyê li Tirkiyeyê, rewşa Sûriyeyê û pêşketinên li herêmê bi giştî hatin nîqaşkirin.