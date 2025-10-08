FlaşPolîtîk

Serok Nêçîrvan Barzanî pêşwaziya balyozê Îtalya li Iraqê kir

08/10/2025

Serok Nêçîrvan Barzaniyê ku êvara çarşemê pêşwazî li Balyozê Îtalyayê yê li Iraqê Nicolo Fontana kir, her wiha ji bo piştgirî û alîkariya Îtalyayê ji bo Herêma Kurdistanê spasiya xwe anî ziman.

Ji aliyê xwe ve, Fotana tekez kir ku welatê wî girîngiyek mezin dide têkiliyên xwe yên bi Iraq û Herêma Kurdistanê re û dixwaze hevkariya di navbera wan de di hemû waran de bêtir pêş bixe.

Di civînê de avakirina kabîneya nû ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê, pêvajoya aştiyê li Tirkiyeyê, rewşa Sûriyeyê û pêşketinên li herêmê bi giştî hatin nîqaşkirin.

08/10/2025
Back to top button