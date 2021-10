Şandekî bilind a Taliban serdana Enqere kir

Şandeke bilind a hukumeta demikî ya Efxanistanê serdana Tirkiye kir û li gel wezîrê derve yê Tirkiye civînek berfireh pêkanîn. Di şanda Taliban de wekilê wezirê derve Emirhan Muttaki, serokê istixbarata Efxanistanê,wekilê wezereta Enfarmasyon û wekilê wezîrê navxwe yê Talibana cig girtîbûn. Wezirê derve yê Tirkiye Çavuşoglu piştî civîna li gel şanda Efxanî daxûyaniyek da û got. Me şanda Taliban vexwandiye Enqere. Di hevdîtinê de me dîtinên Tirkiye di derbarê Efxanistanê de ji wan re got û hinek şîret li wan kirin.