RAPIRSîN: Kî li pêşê, çi ferq heye?

17/09/2025

Her ku diçe gotubêjên derbarê hilbijartinê de dijwartir dibin, Dezgehê Lêkolînê GENAR raporek binavê “Rapora Tirkiyeyê ya 2025″amadekir û encamê vê raporê ragihand.

Vê rapirsînê aliyekî ve jî îhtîmala hilbijartinek zpêşwext li Enqerê zêde kir.

Serokê GENARê Îhsan Aktaş encam li ser medyaya civakî eşkere kir û got, “Helwesta partiya pêşeng neguherî ye.”

AK Partî yekem e, CHP jî duyem e..

Li gorî Rapirsînê::

AK Partî: %33.9

CHP: %32.2

Partiya DEM: %9.9

MHP: %8.5

Partiya İYİ: %5.2

Partiya Zafer: %3.6

Partiya Nû ya Refahê: %2.2

Partiya Karkerên Tirkiyeyê: %1.3

Partiya Saadetê: %1.0

Anahtar Partî: %0.9

BBP: %0.6

Yên Din: %0.7

