RAPIRSîN: Kî li pêşê, çi ferq heye?

Her ku diçe gotubêjên derbarê hilbijartinê de dijwartir dibin, Dezgehê Lêkolînê GENAR raporek binavê “Rapora Tirkiyeyê ya 2025″amadekir û encamê vê raporê ragihand.
Vê rapirsînê aliyekî ve jî îhtîmala hilbijartinek zpêşwext li Enqerê zêde kir.
Serokê GENARê Îhsan Aktaş encam li ser medyaya civakî eşkere kir û got, “Helwesta partiya pêşeng neguherî ye.”
AK Partî yekem e, CHP jî duyem e..
Li gorî Rapirsînê::
AK Partî: %33.9
CHP: %32.2
Partiya DEM: %9.9
MHP: %8.5
Partiya İYİ: %5.2
Partiya Zafer: %3.6
Partiya Nû ya Refahê: %2.2
Partiya Karkerên Tirkiyeyê: %1.3
Partiya Saadetê: %1.0
Anahtar Partî: %0.9
BBP: %0.6
Yên Din: %0.7