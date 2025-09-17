Axios: Israîl deverke bêçek û li dije firînê dixwaze
- 2025-09-17
Malpera “Axios” ragihand ku Israîl pêşniyara rêkeftineke ewlehiyê ya nû pêşkêşî Sûriyê kiriye.
Malpera “Axios” a Emerîkî eşker kir ku, ew rêkeftin avakirina devereke bêçek û dijefirîn li rûberekî fireh, ji Başûrê Rojavayê Şamê ta sînorê li gel Israîlê li xwe digire.
Malperê da zanîn jî ku armanca pêşniyarê, guhertina rêkeftina sala 1974an e, û pêşniyar, xwe dispêre nimûneya rêkeftina aştiyê ya li gel Misrê sala 1979an.
Her weha, di pêşniyarê de hatiye ku devera bêçek ji aliyê Sûriyê ve bi 2 kîlometran were berfirehkirin, li gel qedexekirina hebûna leşkerî û çekên giran, û bi tenê polîs û hêzên ewlehiya navxwe hebin.
Malperê diyar kir, li hember vê yekê Israîl vekişana hêdî hêdî ji deverên ku di mehên dawiyê de derbasî wan bûye pêşniyar dike, û dixwaze hebûna cihê wê yê stratecîk li lûtkeya Çiyayê Şêx parastî be.