“Divê Ocalan berpirsiyariya HSDê bigre ser xwe’

Nivîskarê rojnameya Hurriyetê Abdulkadir Selvi, di nivîsa xwe ya ku pêvajoya bêçekkirina PKKê dinirxîne de diyar kir ku, pêvajo ji ya ku di raya giştî de tê nîşandan cuda pêşve diçe û xebat berdewam dike lê hûrgiliyên wê hîn nehatine eşkerekirin.
Selvî dinivî ku, HSDê li Sûriyeyê tevî peymana 10ê Adarê ji bo entegrekirina bi rêveberiya Şamê re gav neavêtiye. Tirkiye di vê mijarê de bi DYA û Sûriyeyê re perspektîfek hevpar parve dike, zexta dîplomatîk tê sepandin û vebijarkên leşkerî amade ne. Selvî got, “Divê Öcalan jî berpirsiyariya HSDê bigire ser xwe. Ji ber ku saeta qûmê dest pê dike tijî bibe.”
Selvî di nivîsa xwe de dibêje:
PKKê biryar da ku çekên xwe deyne. Komek endamên PKKê çekên xwe şewitandin. Lê di raya giştî de baweriyek heye ev yek bandorê li raya giştî dike. Ji wê demê ve tiştek nehatiye kirin. PKK çekên xwe deyne. Ev normal e. Ji ber ku raya giştî dixwaze bibîne ku PKK çekên xwe daniye. Tenê ji ber ku gelê me vê yekê nabîne nayê wê wateyê ku PKK çekên xwe danaynê. Berî her tiştî, ev pêvajo cûda ye. Hewldan hene ku endamên PKKê çekên xwe deynin û şikeftan radest bikin. Pêşketinên girîng hene. Lê wekî min got, ev pêvajo pir cûda ye. Ew hîn nayê eşkerekirin. Lê mekanîzmayên pêwîst hene.
Hebûna HSDê li Sûriyeyê wekî xalek pirsgirêk xuya dike. Tevî lihevkirina ku di 10ê Adarê de hat kirin jî, HSDê ji bo entegrebûna bi hikûmeta Sûriyeyê re gavan navêje. Tirkiye bi DYA û hikûmeta Sûriyeyê re derbarê HSDê de perspektîfek hevpar heye. Ev perspektîf nayê astengkirin. Ji ber vê yekê, zexta dîplomatîk li ser erdê tê sepandin. Vebijêrka destwerdana leşkerî amade ye. Lê divê Öcalan jî berpirsiyariya derbarê HSDê de bigire ser xwe. Ji ber ku saeta qûmê dest pê dike xilas bibe. HSD di planên Îsraîlê yên ji bo parçekirina Sûriyeyê de wekî amûrek tê bikar anîn. Lê wekî ku Serok Erdogan piştî vegera ji Qeterê gotî, “Rojên kevin li Sûriyeyê qediyan. Niha serdemeke nû li Sûriyeyê dest pê kiriye.”
Dibe ku Mazlum Ebdî ji vê yekê bêxeber be. Destûr nayê dayîn ku HSD pêvajoya “Tirkiyeya Bê Terorîzm” asteng bike. Destûr nayê dayîn ku Mazlum Ebdî pêvajoya “Tirkiyeya Bê Terorîzm” jehrî bike. Pirsgirêka HSDê an dê were çareserkirin an jî dê were çareserkirin. Rêyeke din tune.”
