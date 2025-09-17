Kurdistan û Amerîka li ser yekgirtina hêzên Pêşmerge dicivin

Berpirsên dezgehên peywendîdar ên Herêma Kurdistanê û şandeke leşkerî û dîplomatîk a Amerîkayê tekezê li ser girîngiya biserxistina pêvajoya çaksaziyê ya hêzên Pêşmergeyan û pêdivîtiya yekgirtina wan kir.
Berpirsên hejmareke dezgehên peywendîdar ên Herêma Kurdistanê û şandeke leşkerî û dîplomatîk a Amerîkayê îro (Sêşem, 16ê Îlona 2025ê) gereke din civînên xwe li Serokatiya Herêma Kurdistanê, ji bo nîqaşkirina pêvajoya çaksaziyê û rêxistina hêzên Pêşmergeyan, li dar xist.
Di wê civînê de, tekez li ser girîngiya biserxistina pêvajoya çaksaziyê ya hêzên Pêşmergeyan û pêdivîtiya yekgirtina wan hat kirin, herwesa pêngavên dawiyê yên wê pêvajoyê û qonaxên mayî jî hatin nîqaşkirin.
Her di wê civînê de, bizav û pêngavên hevpar ji bo lezandina wê pêvajoyê û çareserkirina astengiyên wê hatin tekîdkirin û dîtin û nerîn li ser berfirehkirina hevahengî û alîkariyên di navbera herdu aliyan de li hev hatin guhertin.