PKK û bêbextî

Dijmin tucarî bi hêza xwe pişta Kurdan neşikandiye. Kurd her wextê bi xiyanet û bêbextîyên navxweyî şikestine. Di serhildana Şêx Saîd de Qasimê Kor (hevlingê Şêx Saîd), di serhildana Saîd Riza de brazîyê wî Rêber (Rayber), di serhildana Barzanîyan de Îbrahîm Ehmed û Talabanîyan bêbextî li Kurdan kirine û bûne sedemê şikestin û têkçûna serhildanê. Îro jî PKK daye dû wê şopê û pişta Kurdan dişkîne.

PKK û armanca PKK hem ji alî Ocalan û hem ji alî hinek rayedarên artêş û MÎTê ve pir bi zelalî hatiye destnîşan kirin. Kesên wek Orgeneral Tuncer Kiliç, ajanê MÎTê Mahîr Kaynak, Yalçin Kuçuk, Duran Kalkan, Cemîl Bayik, Murat Karayilan, Mustafa Karasu, A. Haydar Kaytan, Riza Altun û Besê Hozat armanca PKK bi zelalî anîne û tînin zimên. Ew jî dijberîya PDK, Barzanî û Kurdistanek serbixwe ye.

PKK û hemû propaganda û dijberîya PKK li ser dijminatîya Barzanîyan û avakirina dewleta Kurdistanê hatiye sazkirin. Têkilîyên wê yên bi her çar dewletên dagîrker û YNK re dîsa li ser bê bingehê hatine danîn. Kujtina pêşmergeyan û alozkirina aramîya Herêma Kurdistanê li ser vê bingehê ye. Rûxandin û wêrankirina Bakurê Kurdistanê û alozkirina Rojavayê Kurdistanê li ser vê bingehê ye. Ji bo PDK û Barzanîyan di çavê Kurdan û awira gelemperî de reş bike, PKK her tiştî dike, her vir û derewan dike û xiyanetên ku beşek ji YNK li wan dike jî dixe stuyê PDK û Barzanîyan.

PKK a ku digot „ me li Metîna pêşmerge nekujtine “ dîsa derew kir û derewa wan bi daxuyanîyên fermandarê payebilind ê PKKê Ozgur Jiyanda eşkere bû. Ya balkêştir; endam û rêvebirên PKK yên ku li Silêmanî û derdora wê ji alî hinek rêvebirên YNK ve tên îxbar kirin û bi balafirên Tirkan tên kujtin, dîsa dixin stuyê PDK û Barzanîyan. Lê ev vir û derewa wan jî bi wan de teqîya û ji alî Fayiq Gulpê ve hat eşkere kirin.

Di derbarê îxbarî û bombebarandina endam û rêvebirên PKK de serokê berê yê Partîya Çareserîya Demokratîk a Kurdistanê (PÇDK) Fayiq Gulpê, ji BasNewsê re eşkere kir û got: „ Rêvebirên PKK zêdetir li sînorê Silêmanîyê bûne armanca êrîşên dewleta Tirk û hatine kujtin. Dibe ku PKK jî dizane YNK îxbarîyê dike lê behs nake, heger pêwendîyên leşkerî di navbera PDK û Tirkîyê de hebin, herweha pêwendîyên îxtîxbaratî jî di navbera YNK û Tirkîyê de hene û dibe ji ber wê sedemê endamên PKK zêdetir li Silêmanîyê dibin armanca êrîşan“.

Xuyaye beşek ji rêvebirên YNK bûne hevkarên dewleta Tirk û li derdora Silêmanîyê îxbarîya endam û rêvebirên PKK dikin. Her çiqasî YNK û PKK nexwazin vê eşkere bikin jî, rastî di bin cilikê de namîne û derdikeve holê. Her çiqasî PKK bi vir û derewan îxbarîya endamên xwe têxe stuyê PDK û Barzanîyan tohmetbar bike jî, pevçûn û şerê hinek rêvebirên YNK rastîyê eşkere dike û vir û derewên PKK li rûyê wan dixe.

Li gor agahîyên ku ji herêma Silêmanîyê tên û di çapemenîyê de jî hatiye behskirin, ji ber sedema sîxurîya asayîşa YNK û îxbarîya PKK, nakokî di navbera alîgir û dijberên PKK de derketiye. YNKî yên ku alîgir û dijberên PKK ne bi hev ketine û di encamê de şerekî dijwar di navbera wan de derketiye. Herweha tê gotin ku di 15ê vê mehê de sîxurên nava asayîşa YNK berpirsekî PKK radestî Tirkan kirine. Ev yek jî nîşan dide ku di radestkirina endam û rêvebirên PKK de ne tilîya PDK lê tilîya YNK heye. Bi vî awayî carek din eşkere bû ku PKK bi zanistî û bi qestî PDK û Barzanîyan gunehbar dike û bêbextîyên xwe vedişêre.

Bi kurt û Kurmancî heger em bêjin; PKK û dîroka PKK li ser esas û bingehê derew û bêbextîyan hatiye avakirin. Tu kes bi derew û bêbextîyan ne gihaye armanca xwe. Roj tê ew derew û bêbextî li xwedîyê xwe vedigerin û wek bombeyekê bi wan de diteqin.

Nûçeanalîz/N.C.