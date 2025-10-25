PKK: Gerîla dê sibe gaveke nû bavêjin

Medyaya nêzîkî Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) ragihand ku gerîlayên wan dê sibe “gaveke dîrokî” bavêjin.
Medyaya nêzîkî PKKyê ragihand: “Di çarçoveya banga Rêber Apo û biryarên Kongreya 12an a Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) de, sibe gerîlayên azadiyê dê gaveke din a dîrokî bavêjin.”
Li gorî agahiyên Tora Medyayî ya Rûdawê, di wê konferansa rojnamegeriyê de dê daxuyaniyeke fermî were xwendin û tê de behsa gava nû ya PKKyê ya ji bo pêvajoya çareseriyê were kirin.
Çavkaniyeke agahdar a ji Herêma Kurdistanê ji Tora Medyayî ya Rûdawê re got:
“Gav dê ji aliyê hejmarek gerîlayan ve ji bo pêvajoya aştiyê were avêtin.”
Heman çavkaniyê derbarê naveroka peyama konferansa rojnamegeriyê got:
“Tê pêşbînîkirin ku veguhastina komeke gerîlayan a ji herêmekê ber bi herêmeke din ve be.”
Her wiha çavkaniyeke payebilind a KCKyê li ser heman mijarê ji Producerê Maseya Kurdistanê ya Rûdawê Dewran Mehmûd re got.
“Konferans dê li quntara Qendîlê li Îdareya Serbixwe ya Raperînê ya parêzgeha Silêmaniyê were lidarxistin.”
Wê çavkaniyê ragihand, ew “gav dê bibe qonaxa yekem a gaveke praktîkî” ya ji aliyê PKKyê ve.
Rêberê PKKyê Abdullah Ocalan 27ê Sibatê di daxuyaniyekê de ji PKKyê xwestibû ku çekan deyne, kongreyê li dar bixe û xwe fesix bike.
Pişt re PKKyê ragihand ku di navbera 5-7ê Gulanê de Kongreya xwe ya 12an li dar xistiye û biryara xwefesixkirinê daye.
Di merasîmekê de li Şikefta Caseneyê ya li navçeya Dûkanê ya parêzgeha Silêmaniyê 11ê Tîrmehê komeke gerîlayên PKKyê wekî “nîşana niyatpakiyê” ji bo serkeftina pêvajoya çareseriyê çekên xwe şewitandin.
Di merasîmê de 30 gerîlayan ku di nav wan de Hevseroka KCKyê Besê Hozat û 3 berpirsên din ên payebilind jî hebûn, çekên xwe şewitandin.