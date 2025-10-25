Erdogan ji helwesta DEMê ya dawî nerazî ye, lê hêviya xwe jî winda nekiriye..!

Sernivîskar û kordînatorê Rojnameya Hurriyet a tirkî Ahmet Hakan, daxuyaniyên Serokkomar û Serokê AKP’ê Recep Tayyip Erdogan ên piştî vegera wî ji sefera xwe ya dawî ya Kendavê di bin heft xalan de analîz kir. Hakan nivîsand ku yek ji xalên balkêş ên di peyamên Erdogan de nêrîna wî ya li ser DEMê bû. Hakan dibêje: “Encama ku min ji peyamên Erdogan derxist ev e ku ew ji helwesta dawî ya DEM’ê ne razî ye, lê wî hêviya xwe ji partiyê qut nekiriye.”
Hakan nivîsand:
Xala Yekem: Armanca herî girîng a sefera dawî ya Kendavê bidestxistina balafirên şer ên Eurofighter ji Qeter û Umanê bû. Li gorî peyamên Erdogan, ev armanc hatiye bidestxistin. Ev balafir dê di demek nêzîk de bikevin envantera Hêzên Çekdar ên Tirkiyeyê.
Xala Duyem: Hilbijartinên Qibrisa Bakur di rojevê de ne. Encama min ji peyamên Erdogan: Nêzîkatiyek germtir ji ya ku dihat hêvîkirin li hember Tufan Erhürman heye. Erdogan ji peyamên destpêkê yên Erhürman razî ye.
Xala Sêyem: Berdewamiya agirbestê li Xezzeyê… Ev xala herî girîng a rojevê ye. Encama min ji peyamên Erdogan: Tirkiye tu şansê nagire. Dîplomasiyek dijwar bi berdewamî tê meşandin, nemaze li dijî meyla binpêkirina agirbestê ji aliyê Îsraîlê ve.
Xala Çarem: Gelo leşkerên Tirkiyeyê dê biçin Xezzeyê? Encama min ji peyamên Erdogan: Danûstandin li ser vê mijarê berdewam dikin. Hîn tiştek ne diyar e.
Xala Pêncem: Ji nû ve avakirin û pêşxistina Xezzeyê… Ev jî pir girîng e.” Ev mijarek mezin e. Piştgiriya darayî ji bo vê yekê girîng e. Xala min ji peyamên Erdogan: Ev yek ji mijarên herî girîng bû ku wî di gera xwe ya Kendavê de li ser sekinî.
Xala Şeşem: Helwesta Partiya DEMê di derbarê perspektîfa Tirkiyeyek bê teror de… Xala min ji peyamên Erdogan: Ew ji helwesta dawî ya DEMê razî nîne, lê wî hêviya xwe ji DEMê winda nekiriye.
Encama Heftem: Redkirina fermanên Iraq û Sûriyeyê ji aliyê CHP ve… Xala min ji peyamên Erdogan: Ew qet hij helwesta CHP ya li ser vê mijarê nake. Ew dibêje, “Ew nikarin meseleya partiyê ji meseleya welêt cuda bikin.”