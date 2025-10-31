Nûnerê taybet ê Trump li Iraqê: Divê komên çekdar bikevin bin kontrola hikûmetê

Di daxuyaniyek fermî de, nûnerê Trump li Iraqê, tekez li ser piştgiriya Washingtonê ji bo Iraqê kir û got ku ji bo pêşerojek çêtir divê komên çekdar bikevin bin kontrola hikûmetê.
Nûnerê Serokê Amerîkayê Donald Trump li Iraqê, Mark Savaya, di sibeha 31ê Cotmehê de daxuyaniyek fermî da.
Savaya got ku serokatiya Iraqê di sê salên borî de “Gavên girîng avêtine da ku welat ber bi rêça rast ve bibe, hem ji hêla siyasî ve û hem jî ji hêla aborî ve”.
Mark Savaya got: “Iraq dest pê kiriye ku ji nû ve wekî dewletek serwer derkeve holê, hewl dide ku bandorên derveyî kêm bike, wê bixe bin kontrola hikûmetê ya rewa û bazarên xwe ji bo şîrketên navneteweyî veke da ku alîkariya ji nû ve avakirin û pêşxistina binesaziya qels a welêt bikin.”
Wî got, “Hîn neqediyaye, û Iraq hîn jî hewceyê piştgiriyek berdewam e da ku li ser vê rêyê bimîne.” Nûnerê Trump got, “Hikûmeta Dewletên Yekbûyî eşkere kiriye ku ji bo komên çekdar cih tune ku li derveyî desthilata dewletê tevbigerin.”
“Seqamgîrî û serfiraziya Iraqê bi hebûna hêzek ewlehiyê ya yekgirtî di bin fermandariya hikûmetek yekane û fermandarê giştî yê hêzên çekdar de, ku di bin ala yekane de ye ku hemî Iraqiyan temsîl dike, ve girêdayî ye.
Di peyama xwe de, nûner banga “Iraqek bi tevahî serwer, bê destwerdana derveyî ya zirardar, di nav de Îran û milîsên wê”, kir û got ku ev “pabendbûnek ji bo xizmetkirina welatiyên xwe û jiyana bi aştiyê bi cîranên xwe re vedihewîne. Ji bo misogerkirina “ewlehiya demdirêj, mezinbûna aborî û hevgirtina neteweyî pêwiste”.
Di daxuyaniyê de, Mark banga “yekîtî û hevkariyê di navbera rayedarên federal û herêmî yên Iraqê de” kir. Ev nîşanek girîng e ji bo têkiliyên di navbera hikûmeta navendî û Hikûmeta Herêma Kurdistanê de.”
Wî got, “Iraq welatekî girîng ê herêmê ye û divê rola xwe ya xwezayî di pêşvebirina aştî, ewlehî û aramiya herêmî de bilîze.”
“Divê ew venegere rabirdûyê an jî rêbazek qebûl neke ku pêşketin û yekîtîyê asteng bike. Savaya got, “Erka min e, li ser navê Serok Trump, ku ez bi Iraqê re mijûl bibim û piştgirîya lêgerîna wê ya berdewam a aramiyê, serweriyê û serfiraziyê bikim.”
“Iraq ji bo herêmê û ji bo Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê hîn jî girîng e. Ew yek ji hevkarên herî bihêz û hêja yên Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê dimîne, û ez pabend im ku vê têkiliyê bêtir xurt bikim dema ku ez vê rola rûmetdar wekî nûnerê taybet digirim ser xwe.
Daxuyaniya wî bi dirûşmeya “ÎRAQÊ DÎSA MEZIN BIKIN” bi dawî bû.