Nivîseke Serhad Bapîr ya li ser Newrozê

Serhad Bapîr hunermendê navdarê Bakûrê Kurdistanê li ser tora civakiya facebookê de nivîseke xwe ya li ser Newrozê ya berî 15 salan û tabloyeke xwe ya di derbarê Newrozê de belavkiriye. Hunermend Serhad Bapîr balê dikşîne li ser qonaxên pîrozkirina cejna Newrozê û her wiha hinek zanyariyên li ser ala Kurdistanê jî destnîşan kiriye. Nivîs li jêr wekî xwe hatiye belavkirin.

Lı Ser Newrozê

Newroz; jı bo me Kurdan, jı cejneki kevneşop a herema Rojhılata Navin derket, naveroka xwe guhart û bu cejneki serihıldanê û daxwazên jı bo serbestiya Kurdan. Hewcedariya me Kurdan bı cejneki wusa hebû. Çar dewletên ku xırabiya Kurdan dıxwestın dewletên mısılman bûn, idên ola İslamê jı bo raman û hisên milli ên Kurdan tu tışteki ifade nedıkırın. Dema dı 1919 da Komeleya Serxwebûna Kurdıstanê ala Kurdan destnişankır, dı ser vê rêya Kurdayetiyê da, gava pêşin avêt. Lı ser Alaya Rengin tav an ji rojeki hebû. Kurdan wek xelkên dın ên mısılman nekır û hiveki danenin lı ser ala xwe. Jı wê çaxê va Kurd hewl dıdın ku vegerın lı ser reseni û eslê xwe û jı bındestiyê bıfılıtın. Bê guman ku dewletên ku Kurdıstanê xıstıne bındest ne mısılman bûna, ê hıngê idên ola İslamê jı bo me bıbûna xwedi naverokeke di.

Hewcedariya Kurdan bı rojeki an ji cejneki hebû, da ku cudati û fırqeyatiya Kurdan bı mıletên serdest ra baştır xwıya bıke. Xwıya dıke ku, Piremerd lı başûrê Kurdıstanê, jı bo cıl û naverok guhertına cejna Newrozê roleki mezın leyıstiye, reng û hisên netewi daye vê cejna kevnar. Bı vi awayê cara pêşin dı nava salên dehsaliya 1970 ya da, lı bakûrê Kurdıstanê Newroz wek cejneki netewi hate pirozkırın. Jı wê çaxê heta hıha agırê Newrozê her gurr û geştır bû. Newroz bû roja ku Kurd daxwazên xwe yên netewi eşkeredıkın û dıqirın.

Ev pêvajoya ku dı sala 1919 da, bı Ala Rengin destpêkır, her geşbû û naveroka xwe dewlementır kır. Lı başûrê Kurdıstanê ku ev 14 sal ın ku Kurd xwe rêvadıbın û himên avakırına dewleteki kurdi a serbıxwe datinın, çend sal beriya nıha bıryardan û Ala Rengin bı serbesti bılındkırın. Ew ala ku jı aliyê Qazi Mıhemedê nemır va teslimê Mıstefa Berzaniyê nemır hatıbûkırın êdi nıha bı serbesti lı seranserê başûrê welatê me da bı ba dıbe. Lê belê rêveberiya başûrê Kurdıstanê vê carê hejmara tirêjên tavê zêdetırkırın û kırın 21. Newroza 21 ê adarê, ku cejna serihıldana Kurdan e, êdi bû cejna ku dı Ala Rengin da tê temsil kırın. Ala Rengin ku sembola serxwebûna Kurdıstanê ye, bı naveroka Newrozê, lı ber dılê her Kurdê welatparêz, şêrintır û bılıntır bû.

5/3/2005.

Têbıni: Ev nıvis cara pêşi dı malpera http://www.dengedondurma.com/ ‘ê da hate weşandın.

Hêviya jı Hezarsala nû, 1999, rengên bı don û pênusên rengin, 100×100 cm.