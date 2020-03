Newroz û Nasnameya Kurdî

Li bernameya Bi Kurdî ya televizyona Kurdistan24 Nivîkar û Lêkolîner Dr Abdurahman Sidiq bersîvên di derbarê Newroz û Nasname û Kurd de pirsyarên rojnamevan Nezîr Qadanî dide.

Nivîskar û Lêkolîner Dr Abdurahman Sidiq di derbarê nasnameyê de dibêje: Eger mirov temaşa ayetên Qurana pîroz bike, wekî take kes hemû mirovek nasnameyeke xwe ya taybetî heye. Her wiha li roja qiyametê jî Xwedayê mezin wekî take kes vedixwîne ku pirsyaran lê bike. Ev nasnameya ku taybet bi xwe ve heye, wekî nasname bi zimanêkî diyarkirî dipeyvin û ew civaka ku wekî wî jî dipeyvin ji wan re dibêjin ev kes li ser filan zimanî ne. An ku zimanê Kurdî dipeyvin wate ev jî dibin Kurd.

Her wiha Dr Abddurahman Sidiq li vê videoyê de bersîva çendîn pirsiyarên dinên girîng dide ku hûn dikarin li jêr temaşe bikin.