Bazirganên “Testkîtên Coronayê” bi xapandinê dewlemend dibin!

Li rojevê, yek ji babetên herî germ ew e ku, bazirganên dermanan û bazara nû ya ku Coronavîrusê ye. Qala testkîtên COVID-19ê tên kirin û hindek kompanya dest bi bazara wan kîtan kirine. Bê şik û eşkereye ku hinek kompanya dixwazin vê firsendê wekî derfeteke ticarî bikarbînin û ji vê qeyrana nexweşîyê bi tenê pereyan qezenc bikin.



Roja sêşemê, 17ê vê Adarê de, daîreya gumrika balafirgeha Nêvneteweyî ya LA – Chicago O’hare yê bi şûpheya dermanên sexte dest danîn ser sewqîyatek ya dermanan ku tê de testên COVID-19ê hebûn û ew ji Brîtanyayê bi etîketên sixte hatibun rêkirin û ji tu sazîyek ya kontolê ve nehatibun lîsanskirinê.



Fake COVID-19 Kits https://nypost.com



Li gor ajansa ANHA’yê, li rojavayê Kurdistanê jî dest bi kirîna hindek kîtên COVID-19ê kirine û ev piştevanê vê kîtê kompanyaya PEAS Instute ya Swedî ye. Balkêş e ku ev Institute di, malpera xwe de we dîyarkiriye ku ew finansa xwe ji klinîkek ya diranan peyde dike.



Herweha li gorî nûçeya rojnameya Aftonbladeta Swedî, klînîkek Swedî ya diranan dest bi firotina van kîtên testan kiriye û di heman nûçeyê de Daireya Tendûristîya Gel (Folkhälsomyndigheten) bi zelalî dîyar dike ku divê xelk xwe ji van testan dûr bigirin, bawerî bi encamên wan neynin û pereyên xwe beytirşe xerc nekin.

Zêdeyên van kîtan ji Çîn, Brîtanya, Korea û HonkKongê ketine pîyasê û ekseriyeti wan sexte ne.

Berdevkê kompanyaya Facebookê Rob Leathern dîyarkir ku ew dê rênedin reklamên tîcarî yên li ser weşanên Instagram û Facebookê. Dê reklamên Testkîtên COVID-19ê û dermanên desenfeksîyonan ji binî rakin.

In addition to masks, we’re now also banning hand sanitizer, surface disinfecting wipes and COVID-19 test kits in ads and commerce listings. This is another step to help protect against inflated prices and predatory behavior we’re seeing (1/2)