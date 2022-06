Nêçîrvan Barzanî : Zanist û zanîn mezintirîn hêz û saman in

Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê li Dihokê bi amadebûna Mesrûr Barzanî Serokwezîrê Herêma Kurdistanê û Wezîrê Derveyê Iraq di merasima derçûna gera çarem a Zanîngeha Kurdistanê kir.

Serok Nêçîrvan Barzanî di merasimê de gotarek pêşkêş kir û di wê merasimê de pîrozbahî li derçûyan, dê û bav, xizm û mamostayên wan kir û balkişand li ser girîngiya qonaxa dahatî ya derçûyan û erkê wan ji bo xizmetkirina welatê xwe. Her wiha piştevanî û berdewamiya hevkarî û hevkariyên xwe bo zanîngehên Herêma Kurdistanê dûpat kir û pêwîst dît ku zanîngeh pişta xwe bi dane û lêkolînên zanistî û rola wan di çareserkirina pirsgirêkên niha û paşerojê di warên curbicur de bidin.

Peyama Serokê Herêma Kurdistanê wiha ye:

Xwendekarên hêja,

Mêvan û beşdarên hêja,

şeva we xweş be

Ez bixêrhatina hemû mêvanên hêja dikim, bi taybetî mêvanên biyanî yên ku bi zehmetî bi me re di vê merasimê de beşdar bûne. Ez xêrhatina her kesî dikim, her kes bi xêr hatî Sarchava.

Her cara ku em tên Duhokê, Duhoka bedew, ji bo her merasîmekê em kêfxweş dibin. Di merasimeke din a derçûna xwendekarên hêja yên Kurdistanê de li Duhokê, em kêfxweş in ku careke din we nas dikin. Hûn hemû bi xêr hatin.

Di merasima derçûna pola çaran a zanîngeha Amerîkî ya Kurdistanê de, em hemû ji bo van xwendekaran kêfxweş û serketî ne. Em wan pîroz dikin, em pîrozbahiyê li dê û bav, xizm û mamosteyên wan dikin ku îro bi me re beşdarî vê merasîmê dibin.

Derçûyên hêja.

Bi germî pîrozbahiyê li we dikim û spasiya keda we ya li ser rêya serkeftinê dikim. Îro her yek ji we çîrokek serkeftina Kurdistanê tomar dike. Her yek ji we serbilindiya me ne. Em bi we serbilind in. Hûn hêviya paşerojê û serokên paşerojê yên vî welatî ne. Dema ez ciwanên wek we dibînim, em pêşerojeke geştir a welatê xwe dibînin. Hebûna we, gihîştina we ya vê astê, dilê me xweş dike. Emê zêdetir bawerî bi paşeroja welatê xwe li Kurdistanê hebe.

Gava ku hûn îro derbasî qonaxek nû ya kar û berpirsiyariyê dibin, divê hûn her gav ji bo derfeta ku we heye spasdar bin. Ji bav û kalên xwe re şikir bikin, ew şans nebûn, lê ew dane we. Şer kirin û bûn Pêşmerge. Bi can û xwîna xwe welat û azadiya wî parast da ku îro hûn azad bibin û li welatê xwe li zanîngehê bixwînin. Ez bi şanaz im ku îro li Duhokê dibînim ku zanîngeha Amerîkî ya Kurdistanê sal bi sal bi awayekî serkeftî ber bi pêş ve diçe û kadroyên baş û jêhatî ji bo vî welatî perwerde dike. Divê zehmetiya xwe bizanibin û zehmetiya bav û kalên xwe ji bîr nekin ku azadiya îro eniya xwîna wan e, êş û têkoşîna wan e, yan jî şehîdên wan e.

Heta niha bi hemû dilsoziya xwe erka xwe bi cih anîne. ax û azadiya vî gelî parast. Îro divê hûn di hemû warên jiyanê de xizmeta milet û welatê xwe bikin. Bi wan zanyariyên ku we bi dest xistine, divê hûn serkeftinên mezin bi dest bixin û di avakirina welat û pêşxistina civaka Kurdistanê de roleke bi bandor û nûjen bilîzin.

Êdî hûn ê bibin modela pêşketina welat. Divê hûn bibin hêviya pêşketina civakî, zanistî û zanînê. Divê pergala rêveberiyê û civakê ji îro derbixin asteke gelekî bilindtir. Ev ne karekî hêsan e, lê divê hûn dev jê bernedin û bi ser bikevin. wek ku te dev jê berneda,

We şev û roj xebitî û qonaxên xwe yên xwendinê bi serketî derbas kir, divê hûn vê qonaxa din derbas bikin û bi xweşî û bextewarî xizmeta welatê xwe bikin.

Derçûyên hêja.

Di vê qonaxa nû ya jiyanê de, her yek ji we, di kîjan qadê de hûn dest bi xebatê bikin, em li hêviya wêrekiya we ne ku hûn bibin xwedî nêrîn, xwebawer, dûrbîn, pispor, însiyatîf, nûjen, çêker û bingehîn. Ji bo pêkanîna xewnên xwe amade bin. Ji bo pêşdebirina Kurdistanê bibiryar bin, tu carî dest ji paşerojê bernedin, ji bo bidestxistina hêviyên vî gelî.

Li Herêma Kurdistanê û Iraqê hêviyên zêde li ser we hene, welat li benda we ye û hêviya wê yekê ye ku zêdetir ciwan vê erkê ji bo paşeroja vî gelî pêk bînin. Divê di hemû warên binesazî, aborî, geşepêdan, zanist, zanîn û hemû warên din de bibin pêşeng û welat pêş bixin. Helwesta we êdî ji îro û paşeroja welatê me re xuya ye. Bi awayeke bi bandor beşdarbûn û destpêşxeriyê ji bo çareserî û kêşeyên îro yên welatê me, wek: kêşeyên têkçûna hewayê, çawaniya parastina jîngehê, kêmkirina asta avê, çolbûn, pirsgirêkên civakî, îdarî, siyasî û demek berê.

Divê derçûyên zanîngehên Kurdistan û Iraqê pêşbîniya pirsgirêkên sibe û pêşerojê bikin. Ji niha û pê de li ser bifikirin û hewl bidin ku ji pirsgirêkên vî welatî re çareseriyên rast bibînin. Her kesê ku bixwaze xwendina xwe ya bilind biqedîne divê bi heman ruh û baweriya serkeftinê xebatên xwe bidomîne.

Dixwazim ji her kesî re dilniya bikim ku emê berdewam bin li ser piştevaniya zanîngeha Amerîkî ya Kurdistanê li Duhokê û zanîngehên din ên Kurdistanê. Em pabend in ku zêdetir asta xwendin û xwendina bilind li Kurdistanê bilindtir bikin. Ji bo piştgiriya zanîngehê û ciwanan çi ji destê me bê em ê bikin.

Herwiha bi hemû awayî piştevaniya avakirina Dezgeha Akredîtasyonê ya Bername û Navendên Perwerdeyê li Herêma Kurdistanê dikim. Spas dikim .