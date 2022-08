Serokê herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî bi minasebeta wefata babê reveberê giştî yê Tora medya Rûdawê nameyek sersaxiyê radest kir.

Nameya sersaxiyê ya Serok Nêçîrvan Barzanî:

Birêz Ako Mihemed

Rêveberê Giştî yê Tora Medya Rûdawê

Bi minasebeta wefata rehmetî Hecî Mihemed Elî Mihemed, kesayetiyê civakî yê hêja yê bavê we ez sersaxiyê ji we, malbata we, xizm û kesûkarên we re dixwaz.Ez şirîkatiya xema we dikim.

Ez ji Xwedayê mezin hêvî dikim ku rihma xwedê bi dilovaniya xwe şad bike û sebr û aramiyê bide her kesî. Ji te re temenek dirêj dixwazim.

Nêçîrvan Barzanî

Serokê Herêma Kurdistanê

2022/8/7

