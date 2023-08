Hüseyin Taysun

Divê DYA û hevalbendên wê siyaseta xwe ya seqet a 20 salên dawî ji nû ve binirxînin, li ser Kurd û Kurdistanê siyasetek nû û rast pêş bixin, Kurdan hembêz bikin û bi vî awayî siyaseta berfirehkirina Îranê û siyaseta Komara Tirkîyê ya Avrasyayê li ber çavan bigirin. Divê zêdetir hestiyar bin û piştgirê têkoşîna Kurd û Kurdistanê bin.

Dema ku DYA û hevalbendên wê di sala 2003an de mudaxeleyî Iraqê kirin, hin hêzên herêmî, bi taybetî jî Kurdan, piştgirîyek mezin dan rûxandina rejîma faşîst û dîktator a Saddam Huseyîn. Li gel şert û mercên gelekî guncav ên ku piştî rûxandina rejîma Saddam a faşîst derketibûn holê jî, DYA û hevalbendên wê nehiştin Kurd dewletek serbixwe ya Kurdistanê ava bikin.

Di şert û mercên wê demê de biryar hat dayîn ku Kurd û Ereb bi peymanekê du pêkhateyên federal di yekparçeyîya Iraqê de bi hev re bimînin û helbet ev peyman li gor berjewendiyên demdirêj ên DYA û hevalbendên wê pêk hatiye. Îcar çima DYA û hevalbendên wê bi israr formulasyonek wisa ku di pratîkê de pir zehmet e, li Kurd û Ereban belav kirin?

Em dikarin vê meselê di bin 3 sernavên sereke de rave bikin: Yekem, rûbirûbûna cîhana Erebî ya bi nifûsa 350 milyonî, ku xwedî çavkaniyên mezin ên enerjiyê ne, tevî gelek nakokiyên berjewendî û têgihiştinê, hêrs nebin. Ya duduyan, DYA û dewletên din ên rojavayî di nava NATOyê de bi dewleta Tirk re hevkariyên stratejîk hene û di mijarek wiha hestiyar de bi dewleta Tirk re îhtîmala ku hevsengiyên muhtemel têk bibin. Ya sêyem, em dikarin bibêjin ku Kurd di rêvebirina dewletek ciddî de ne xwedîyê tecrubeyek mezin in û heta niha di nav xwe de yekîtîyek netewî pêk neanîye û bawerî nedane Amerîka û hevalbendên wê.

Ev her sê sedemên sereke yên ku me li jor behs kirin, dibin sedem ku Amerîka û hevalbendên wê li hember avakirina Kurdistanek serbixwe helwestek bê îrade û carna jî dudilî bigrin. Bi rastî me mînaka herî berbiçav a vê yekê di referandûma serxwebûna Kurdistanê ya di 17ê Cotmeha 2017an de dît û di dagîrkirina Kerkukê de gelê Kurd xisarek mezin dît. Yekser piştî wê jî Îran û Komara Tirkîyê hinek xiyanetkar xistin nava tevgerê û provokasyonek mezin pêk anîn. Helbet dema ku li hemberî Kurdan siyasetekeqaşo bêalî dişopînin û li hemberî Kurdan rijd in, em nikarin vê encamê bigirin ku DYA û hevalbendên wê her tiştî rast dikin.

Di rastiya xwe de dema ku DYA û hevalbendên wê Iraq ji nû ve dîzayn dikirin, xeletiyek mezin kirin ku li ser bingeha mezhebê şîe, hêz, bandor û armancên Îranê li herêmê hesab kirin. Em dikarin wek şaşî û nerînên Amerîka û hevalbendên wê jî bibînin ku nifûsa şîe ji sedî 65ê nifûsa Iraqê pêk tîne û şîeyên naverasta Iraqê bi alîkariya Îranê wê di nav hikûmetê de bibin xwediyê hêzek bê şik û guman. Ji bo mafên Kurdan nedin wê berxwedanek mezin nîşan bidin.

Dîsa fişara li ser Amerîka û hevalbendên wê ji bo piştgirî û handana şîeyan ji aliyê dewleta Îranê ve her diçe zêdetir dibe û Amerîka û hevalbendên wê tu carî razî nabin ku Amerîka û hevpeymanên wê Iraqê li gor berjewendiyên xwe dîzayn bikin. Ya girîng ew e ku wek xeletiya bingehîn a Amerîka û hevalbendên wê tê dîtin ku Amerîka û hevalbendên wê bi metirsiya hevalbendê herî pêbawer ê Amerîka û hevalbendên wê li Rojhilata Navîn dikevin ber gefên Îranê û mezhebperestên şîe yên berfireh.

Bi dîtina me, divê Amerîka û hevalbendên wê siyaseta xwe ya qirker a 20 salên borî binirxînin, li ser Kurd û Kurdistanê siyasetek nû û rast pêş bixin, Kurdan hembêz bikin û bi vî awayî siyaseta berfirehkirina Îranê û siyaseta komara Tirka Avrasyayê li ber çavan bigirin, divê li hemberî Kurdan û tekoşîna wan a ji bo Kurdistanê hesastir û piştgir bin. Îro gava nexşa hêzên Rojhilata Navîn li ber çav bê girtin û piştgirîyek pêwîst ji bo Kurdan bê dan, millet û dewletek ku bi Amerîkayê re sadiq bimîne heye, ew jî dewleta Îsraîlê û milletê Kurd ê bê dewlet e ku nifûsa wê digihê 60 milyonî.

