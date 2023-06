Galîp Ensarioglu,yê ku wek Parlamenterê AK Partî yê Diyarbekirê hat hilbijartin û piştî navberek 5 salan dîsa vegeriya Meclîsa Tirkîyê, di derbarê muxatabê pirsgirêka Kurd de dîtina xwe anî zimên.

Ensarîoglu got ku, “Muxatabê tundîyê PKK ye. Muxatabê pirsgirêka Kurd her kes e. Dibe ku hûn di Pêvajoya Çareserîyê de tenê bi PKK re behsa tundîyê bikin. Pêdivî ye ku hûn bi hemî alîyên têkildar re çareserîyên cuda nîqaş bikin. Me ev yek beşek bi civînên Aqilmendan kir. Me li mînakên li cîhanê yên derbarê rêbazên çareserîyê de mêze kir. Lê belê rêxistin di tu mînakên din ên bi vî rengî de naşibe PKK. Me ev qevazt“.

Ensarîoglu bi berdewamî got: “PKK ne wek IRA û ETA ye. Mînak, yên ku li Spanya û Îrlandayê siyaseta vî karî dikirin, dikarîn bandorê li rêxistina çekdar bikin û birêve bibin. Yên ku li Tirkîyê vê siyasetê dikin di bin sîwana PKK de ne. Siyasetmedarên li vir nikarin li ser rêxistinê xwedî biryar bin. Lê di mînakên din ên cîhanê de, siyasetmedar li ser rêxistinê xwedî rolek diyarker in. Li vir rêxistin ji sedî 100 serdest e. Yê ku qada siyasetê bi kê re û çiqasî diyar dike û namzetên xwe diyar dike rêxistin bi xwe ye”.

“Di têkçûna Pêvajoya Çareserîyê de gunehê Qendîl û Selahattîn Demîrtaş heye”

Ensarîoglu, diyar kir ku “Di têkçûna Pêvajoya Çareserîyê de gunehê Qendîl û Selahattîn Demîrtaş heye” û got: “Bi dil û yan ne ji dil ​​li ber Qendîlê serî tewand. Di têkbirin û pûçkirina Pêvajoya Çareserîyê îradeya Ocalan de nekarî helwestê nîşan bide”.

“Ocalan samîmîtir bû“

Ensarîoglû, anî zimên ku di navbera Qendîl û Ocalan de ferq heye û ev cudahî di Pêvajoya Çareserîyê de gelekî xuya bû û got: “Ocalan samîmîtir bû. Heger hûn demokratîk bikin û pirsa Kurd çareser bikin, ne hewce ye ku hûn kesekî muxatab bigrin. Ger hûn bi ser bikevin, ger hûn li Tirkîyê li ser bingeha hemwelatîbûna wekhev di çarçoveya pîvanên demokratîk û gerdûnî yên cîhanê de demokrasîyê ava bikin, hewcedarîya we bi muxataban nîne“.