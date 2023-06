Altan Tan

Destpêka salên 1990î ji bo muxalefeta Tirkiyê û ji bo kesên ku dixwazin Tirkiyeyek nû ava bikin salên zêrîn bûn.

Turgut Özal di sala 1983an de hat ser desthilatdariyê, sê-pênc salan bi sazûmaniyê re bi gelek nakokiyan re rû bi rû ma û herî dawî di destpêka salên 1990î de bêtir demokrat, azadîxwaz bû; Hêviya Tirkiyeyek ku li Rojhilata Navîn, Balkan û Kafkasyayê xwedî bandor be û pirsgirêkên xwe yên navxweyî çareser bike hebû.

Û li vir sê hêmanên girîng hene ku li kêleka hev tên: Îslamî, Kurd û lîberal îtîfaq çêkirin.

Tiştekî wisa dihat xeyalkirin an jî dihat hizirkirin ku pîvanên demokratîk ên li hundirê Tirkiyê, çi bikeve nav Yekîtiya Ewropayê yan nekeve wê li gorî pîvanên Yekîtiya Ewropayê be.

Her wiha Tirkiye wê bi dîrok, çand, bawerî û gelê xwe re bi aşitiyê re sînerjîk û hêzek nû biafirîne.

Hin kesan ev yek bi navê “neoosmanîzm” bi nav kirin û îftira kirin.

Hin kes li dijî vê yekê nerazîbûna kesên ku jê re digotin “komara duyemîn” nerazî kirin.

Li vir Îran e, dinyaya derve… Belê, hatin cem hev û mixabin bi ser neketin. Helbet ev proje demekê di bin navê “Îslama nerm” de hat nivîsandin.

Lê belê, fikr, zikr û proje tune bû, armanca kesên wek me; Piştî damezrandina komarê, komara ku ji sala 1924an û vir de bi ol û olê re pirsgirêkek hebû. Komara ku bi Kurdan re, bi zimanê Kurdî re pirsgirêkên wê hene.

Komara ku di warê maf û azadiyan de bi van derdoran re pirsgirêka wê heye, ango lîberalîzmê; Ya nû bêyî ku kok bişkîne di formek rast de bi cih bû.

Li vir bi awayekî xwezayî îslamîst, Kurd û lîberal di heman komê de kom bûne. Lê çi bûye, çawa bûye, kê çi kiriye, helbet ev çîrok dirêj e, jixwe tu beşekî wê yê girîng dizanî, ne hewce ye ku bibêjî; Ev tifaq pêşî li hundir têk çû.

Xerîb bû.

Gelo kî?

Kî li hundur in?

Kî li derve ye?

Wek min got, ev dîroka me ya demdirêj a demokrasiyê ye. Û bila ez wan dubare bikim. Ji ber ku em bi hev re dijîn, em hemî baş an xirab dizanin. Fikra me heye.

Ez naxwazim li wir asê bimînim. Lê tiştên wisa qewimîn ku berî her tiştî beşa îslamî ya li Tirkiyê, “îslamîst” hatin nav dewletê. Wê demê lîberal jî ne xwedî bingehek cidî ya gelêrî bûn… Wan jî hejandin. Hin ji wan di nav Ewropîbûnek, Yekîtiya Ewropî de, di nav nasnameya maf û azadiyên li ser kar an modernîte û nûjeniyê de, bi awayekî kor asê mabûn. Ew ber bi CHP ve pekiyan. Çend ji wan dîsa di nava AK Partiyê ya nû de cih girtin. Piştre ew eniya lîberal jî ji hev belav bû.

Ji bo Kurdan;

Lê mixabin Kurd nekarîn li ser bextê xwe yên bêbext derbikevin û nekarîn ji nav lepên çek, tundî û terorê derkevin.

Û hat nuqteyek wisa ku derdorên Kemalîst ên di doza Ergenekonê de li Enqereya nû tên darizandin û derdorên îslamî yên nû sentezek çêkirin.

Gelek sosa netewperest rijandin ser.

Kurd nekarîn ji wê spiralê derkevin. Lîberal tevlihev bûn, belav bûn, nekarîn xeta çalakiyê ava bikin.

Û em gihîştin cihê ku em îro lê ne. Îro jê re dibêjin “demokrasiya otorîter”, “rêveberiya totalîter”, “sîstema serokatiyê ya bi tîpa Tirk”… her kes tiştekî dibêje, hûn çi dibêjin…

Lê di dawiyê de, beşek mezin a sereke ya beşa îslamî li Tirkiyê bû netewperest. Ev hatiye ferasetek dewletparêz a ku carinan heta nijadperestiyê, dewletê pîroz dike.

Lê li gor baweriya îslamê cewher kes, ferd, heq û huqûq e.

Loma jî wek mînak Îmam-î Ezem Ebû Henîfe dîsa bi rîh û şaşik di dema xelîfeyê Ebasî de di zindanê de mir. Îmam Şafî helwest girt û ji Yemenê bi zincîran anîn Bexdayê.

Îmam Henbel 28 mehan di girtîgehê de ma.

Îmam Malik êşkence lê kirin û ji milekî xwe birîndar kirin.

Yanî hemû mîrên wê serdemê bi xuya, bi nav û bi pratîkî îslamîst bûn. Dema em dibêjin îslamîst bûn, helbet ev îslamîtî paşê hat îcadkirin, bi gotineke din dîndar bûn, rih bûn, sax bûn, nimêj dikirin, rojî digirtin.

Lê li hember vê yekê nerazîbûnek hebû. Di rastiyê de Şîa, ango Şîîtî, ji roja destpêkê ve helwesta xwe ya muxalefetê li dijî rêveberiyan domandiye.

Li vir li Tirkiyê mixabin beşa îslamî di nava dewletê de bi cîh bû. Bila bi cîh bibin, ji ber vê yekê pirsgirêk tune. Bila Kurd bi cîh bibin, Elewî jî, olî jî, azadîxwaz jî.

Bila her kes xwe bi cîh bike, lê bêyî ku xwe aciz bike, bêyî ku ramanên xwe xera bike, bêyî ku tiştên xelet bike, wek ku bi nasnameya xwe ya resen dike.

Mixabin wisa nebû. Enqereyê her kes baş çi nebaş hinekî wek xwe kiriye.

Di xala ku niha hatî de, helbet gelo dîsa Tirkiyeyek nû dikare bê avakirin?

Dîsa beşa îslamî, muxalefeta berfireh a Kurdan – helbet beşek mezin ji Kurdan jî di beşa îslamê de ye – lîberal, elewî, her kesê ku mafên wan têk çûye, yanî bi hev re dikarin Tirkiyeyek nû ava bikin, bêyî ti tiştî ji nav bibin an dabeş bikin?

Bi teorîyê ew dikarin saz bikin, bê guman.

Lê mixabin, îro mişterîyê vî malî tuneye.

Ev rewşa herî xirab e.

Bi gotinek din, dema ku em dibêjin ev mal bê mişterî ye, beşa îslamî a ku beşê herî mezin a komê ye, di vî warî de endîşeyek wê tuneye.

Ji bilî îstîsnayan, helbet ez bi giştî dibêjim. Ji ber vê yekê ew ji rewşa xwe kêfxweş in. Daxwazên demokrasî, maf, hiqûq û azadiyê nîn in; Êdî fikarên wan ên bi vî rengî nemane.

Dewlet bi netewperestî û olperestiyê tevlihev kirin. Belê, ev qet ne xwarinek xweş bû.

Gotinek navdar a Nesredîn Hoce heye:

Min ewil xwarin bi tevlihevkirina hingiv û sîr îcad kir. Lê min jî jê hez nekir.

Sentezek wiha derket holê. Hê sîyaseta Kurd di nav xirbeyan de ye; hîn jî nekariye li ser zemînek rast rûne.

Ji polîtîka ku wê li Tirkiyeyek nû ya ku bi gelên herêmê, Sûriye, Iraq, tevahiya Rojhilata Navîn û hemû Kurd û Ereban re bi hev re bijî, dûr e; Ji aliyê fikrî ve dûr û ji aliyê kadroyan ve jî dûr e.

Belê, wek min got, lîberal jixwe hejmara wan hindik bû, tu bingehek wan a civakî tunebû. Ew di rewşek wilo wêran de ne.

Ê helbet, yanî wê ev wêneyê reşbîn baştir bibe?

Ma ew roj wê dîsa bên?

Ji ber vê yekê, wek min got, di heyama Özal de tiştek li ser asoyê xuya bû.

Helbet pêvajoya çareseriyê jî baş û girîng bû.

Di pêvajoya çareseriyê de ji bo Tirkiyê hêviyek nû derket holê;

Mixabin hem li hundir hem jî li derve hat xerakirin û belav kirin.

Hêviya ji Xwedê qut nabe.

Emê gotina xwe bidomînin, lê em jê haydar û dizanin ku mişterîyên gotinên em dibêjin pir hindik in.

Independent