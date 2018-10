Mesrûr Barzani: Xelkê Kurdistanê bi dengên xwe PDK xelat kir

Mesrûr Barzanî di Twîtter a xwe de behsa encama hilbijartina kir, Mesrûr Barzani da xûyakirin û got: Ji bona ragihandina encamên hilbijartinê, pîrozbahiyê li xelkê Kurdistanê dikim. We hîşt dengê we bê bihîstin û we partiyeke niştimanperwer û xwedî perensîpên niştimanî xelat kir. Ji bo pêşerojek baştir wê xebatek baş kir û encamek baş bexşand.

Bê guman encama hilbijartinên Kurdistanê li Kurdistanê dibe destpêka pêvajoyek nû. Herweha di vê pêvajoyê de pêwendiyên navbera Bexda û Hewlêrê û destxistina mafêm gelê Kurdistanê yên yasayî dê gelekî girîng be.