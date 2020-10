Macron û Merkel bi girîngî behsa rêkevtina Şingalê kirin

Wezîrê Derve yê Iraqê Fuad Husên derbarê hevdîtinên Serokwezîrê Iraqê Mistefa Kazimî yên ligel Serokomarê Fransayê Emmanuel Macron û Serokwezîra Almayayê Angela Merkel de ragihand ku Macron û Merkel di civînan de bi girîng behsa rêkevtina Hikûmeta Herêma Kurdistanê û hikûmeta Iraqê ya ji bo asayîkirina rewşa Şingalê kir.

Şandeke hikûmeta Iraqê ev çend roj e bi serokatiya Serokwezîrê Iraqê Mistefa Kazimî li Ewropayê ye. Şanda hikûmeta Iraqê çend hevdîtin li rayêdarên Fransayê pêk anî û piştre jî serdana Almanyayê kir û ligel îro li Berlînê ligel serokwezîra wî welatî Angela Merkel civiya. Herwiha biryar e Şandea hikûmeta Iraqê piştî hevdîtinên xwe yên li Almanyayê serdana Brîtanyayê jî bike.

Wezîrê Derve yê Iraqê Fuad Husên derbarê serdana Şandeke hikûmeta Iraqê ya bi serokatiya Mistefa Kazimî li Ewropayê de ji Peyamnêra Rûdawê ya li Almanyayê Ala Şalî re axivî û got ku hevdîtinên şanda Iraqê yên ligel berpirsên welatên Ewropayê erênî bûn û çend rêkevtinên weke hevkariya serbazî û emnî bo Iraqê hatine pêkanîn.

Fuad Husên diyar kir ku di hevdîtinên şanda hikûmeta ya Iraqê ligel rayedarên Fransa û Almanyayê de behsa çend mijarên girîn hate kirin û Herêma Kurdistanê jî hate rojevê wan.

Husên da zanîn ku di hevdîtinan de rewşa ewlehiya balyozxaneyên Almanya û Fransayê yên li Bexdayê yek ji mijarên hevdîtinan bûye û got: “Biryara Amerîkayê ya vekişîna ji Iraqê hat gotûbêjkirin. Encamên vekişîna Amerîkayê dê çi bin hemû hatin nirxandin. Em hêvî dikin ku Amerîka wê biryara xwe cîbicî neke û herwiha ev hêviya welatên Ewropayê ye jî.”

Bi gotina Fuad Husên di hevdîtinan de bi girîngî behsa rêkevtina Hikûmeta Herêma Kurdistanê û hikûmeta Iraqê ya ji bo asayîkirina rewşa Şingalê kir û derbarê vê mijarê de dibêje: “Almanya û Fransayê rêkevtina di navbera Hewlêr û Bexdayê ya derbarê Şingalê de bi girîngî behsê kirin. Van di vê mijarê de piştevaniya xwe bo Serokwezîr nîşan dan û spasiyên xwe pêşkeş kirin. Mijara Şingalê têkilî bi welatên cîran re jî heye.”

Wezîrê Derve yê Iraqê herwiha teqez kir ku peywendiyên Hewlêr û Bexdayê baş in û wiha pê de çû: “Divê welatên derve midexaleyên xwe nekin. Danûstandinên di navbera Hewlêr û Bexdayê de berdewam in û Serokwezîr û rayêdarên Herêma Kurdistanê her di dinav peywendiyê de ne. Pirgirêkên hene jî dê bi rêya diyalogê bêne çareserkirin.”