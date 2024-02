Li hemberî qedexekirina şanoya Kurdî bertek

Lîstika ‘Qral û Travîs’ ku ji aliyê Şano Ar ve bi kurdî hat wergerandin û ji berî niha li Dîlok û Agiriyê hatibû astengkirin, niha jî, ji aliyê Qeymeqamtiya Şîşli ya Stenbolê ve hat astengkirin.

Lîstika ku ji aliyê lîstikvanên şanoyê Denîz Ozer û Bahoz Ozsunar ve hat lîstin, dihat payîn ku îro li Navenda Çandê ya Bajêr a Stenbolê Şîşli Cemîl Candaş were lîstin. Lîstika ku di 24ê Kanûna Pêşîn a 2023an de hat lîstin vê carê hat qedexekirin.

Ekîba şanoyê ku li Navenda Çandê ya Cemîl Candaş amadekariyên xwe didomîne, hat zanîn ku lîstik nayê lîstin. Ji bo astengkirina lîstika ku lê bilêt tên firotin tu sedem nehat dayîn.

Şanogerên Kurd ên beriya bi saetan qedexekirina lîstika şanoya Kurdî jî bertek nîşan dan û gotin ku ew ê sehnê terk nekin û wiha got: “Îro lîstika me ji aliyê Qeymeqamtiya Şîşliyê ve hat qedexekirin. Polîsan derî girtin. Destûr nadin temaşevan bikevin li hundir. Em jî li ser sehnê ne. Em dev ji sehneya xwe bernadin, hunera kurdî nayê terikandin. Em lêborîna xwe ji kesên ku bilêtên xwe kirine û hatine vir dixwazin. Em giliya we fam dikin. Em li vir in. “Sat çi be bila bibe em ê li vir bin.”

Di vê navberê de lîstikvan û hin temaşevanên ku bertek nîşanî qedexekirina lîstikê dan hatin astengkirin. Hate hînbûn ku birayê lîstikvan Bahoz Ozsunar, Ûgûr Ozsunar jî hatiye binçavkirin.