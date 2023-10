Li Diyarbekirê hevalbendên Hemasê êrîşî şaxên Starbucks kirin

Li Diyarbekirê komek hemwelatiyan êrîşî şaxên Starbucksê yên ku piştgiriyê didin Îsraîlê kirin.

Li Diyarbekirê komek hemwelatiya êrîşê şaxên Starbucksê kirin. Kompanya kahwexaneyên Starbucksê di şerê Îsrail û Hemasê de pişgiriya xwe ji bo Îsrail ragihandibû. Li ser vê yekê li Diyarbekir,kaêo nawende tevgera Kurd li bakurê Kurdistanê hemwelatiyan êrîşê hinek şaxên Starbucksê kirin û ew talan kirirn.

Ev nüce li gelek malpran de nehat belav kirin. Lê di rastiya xwe de nûçeyek gelek balkêşe û gerek mirov serû xwe bide ber xwe û vê nûçeyê baş şirove bike….

Xwediya Starbusks kiye:

Vanguard Group Inc., BlackRock Inc., State Street Corp, VTSMX – Parçeyên Veberhênerê Fona Endeksa Bazara Pargîdaniya Vanguard Total, Bank Of America Corp /de/, Veberhênerên Gerdûnî yên Lêkolîna Sermayê, VFINX – Parçeyên Veberhênerê Fona Endeksa Vanguard 500, Rêvebiriya Sermayeya Geode, Llc, Morgan Stanley, Invesco”