Şerê Îsraîl û Hemasê de şevîdin çi bû!

Artêşa Îsraîlî dibêje, operasyonên li zîvala Gazayê zêde dibin; Civata Giştî ya Neteweyên Yekbûyî banga ‘agirbesta însanî ya lezgîn, mayînde û domdar’ kir.

Ajansa Guardian hinek hurgiliyên şerê Îsraîl-Hamasê belavkirin.

Hêzên Parastinê yên Îsraîlê (IDF) ragihand ku hêzên xwe yên esmanî û bejayî operasyonên xwe yên li Şerîda Gazzeyê zêde dikin. Berdevkê IDFyê Adm Daniel Hagari got ku êrîşên esmanî tunelên Hamas û hedefên din kirin armanc, û hişyarî da niştecihên bajarê Xezayê ku biçin başûr, ku dê “şert û mercên çêtir” hebin.

Baskê leşkerî yê Hamasê Tugayên El Qassam got ku, ew li deverên Beyt Hanûnê li bakurê Gazzeyê û Burec li navenda xakê – herdu xalên ketina ku ji hêla hêzên IDF di pevçûnên berê de hatine bikar anîn, rûbirûyê hêzên Israîli bûne. “Tevgerên tundûtûjî” li ser erdê pêk tên.

Daxuyaniya artêşa Îsraîlî di nav bomberdûmanên dijwar û qutbûna peywendiyan de li seranserê Zîvala Gazayê hat. Piştî ketina şevê, teqînên gelek caran ji êrîşên esmanî bajarê Xezayê ronî kirin. Heyva Sor, Rêxistina Tenduristiyê ya Cîhanê, Bijîşkên Sînornenas, Unicef û komên din ên alîkariyê gotin ku wan hemû têkiliya bi xebatkarên xwe yên li Xezayê re winda kirine.

Şêwirmendekî payebilind ê hikûmeta Îsraîlî got Hamas “dê îşev hêrsa me hîs bike”. Mark Regev got, “Îşev em dest bi dravdanê dikin.” “Gava ku ev bi dawî bû, Xeze dê pir cûda be.” Îsraîl “zextan” li ser Hamasê zêde dikir û ew fişar dê berdewam be heta ku ew bigihîje armanca xwe.

Civata giştî ya Neteweyên Yekbûyî bi piranî banga “agirbesteke mirovahî ya bilez, mayînde û domdar” di navbera Îsraîl û Hamasê de kir û daxwaza gihandina alîkarîya bê asteng bo Zîvala Gazayê ya dorpêçkirî kir. Tezkereya ku ji hêla Urdunê ve hatiye amadekirin.

Artêşa Îsraîlî Hamas bi wê yekê tawanbar kir ku nexweşxaneyên li Xezeyê ji bo armancên leşkerî bikar tîne û wan vediguherîne “veşartgehên terorîst û fermandarên Hamasê”. Digel ku ne gengaz e ku hûrguliyên rastîn ên îddîayên ji hêla IDF ve were serast kirin, lê delîl hene ku Hamas di paşerojê de sûd ji vegirtina tiştên sivîl, di nav de nexweşxane, wergirtiye.

​