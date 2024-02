Kurum dengê Diyarbekiriyên li Stanbolê xwest

BerbijêrêAK Partiyê yê Şeredariya Mezin a Stanbolê Murat Kurum li navçeya Gungorenê beşdarî “Hevdîtinên Welatiyên Diyarbekirê” bû.

Murat Kurum diyar kir ku ew bi hemû dewlemendiyên xwe ji Amedê hez dikin û wiha got: “Em Amedê bi hemû nirxên wê, bi dîrok û çanda li wir hez dikin.”

Ramazan Pişkin ê ku li Amedê bi navê “Fîlozof Ramazan” û “Mamusta Remezan ê Amedê” ku li Stenbolê di encama êrîşa bi kêrê de jiyana xwe ji dest da, bi bîr anî û got, “Kurê taybet ê Amedê yê ku tê nasîn. Mizgefta Mezin a Diyarbekirê û her dem û li her derê heqîqetê diqîre, ez mamosteyê me Ramazan Pişkin derwêşê serdema nûjen bi merhemet û minetdarî bibîr tînim, serê we sax be, bi aqil û helwesta xwe her tim li dijî teror û tundiyê rawestiya. Diyarbekirê taybet e. Em jê razî ne, Xwedê jê razî be. Careke din sersaxiyê ji me teva re dixwazim.”

Kurum dengê welatiyên Diyarbekirê yên li navçeya Gongorenê jî kir.