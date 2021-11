Kovar a Bernamegeh hêjmara nû

HEJMARA ŞEŞEMÎN YA KOVARA BERNAMEGEH DERKET

Di vê hejmara me de Têmûrê Xelîl Kurmanciya Ermenîstanê û Kurmanciya Hawarê hildaye dest, Occo Mahabad behsa malbateke bi sê nifşan şareza û kedkar dike, Remezan Bakur bi pirs û bersivan ji çanda me ya qedîm vekolandiye, Nihat Gültekin serpêhatiya Kurdên ku li Girtîgeha Edenê hatine darvekirin ji me re neqil dike. Di vê hejmarê de gellek gotar, çîrok û helbest li benda xwendin û nirxandina we ye.

Hûn dikarin di vê hejmarê de van nivîsan bixwînin:

-Sê Nifş, Sê Deng, Sê Jiyan / Occo Mahabad

-Niştimanperweriya Barzaniyan / Sıraç Oğuz

-Dara Evînê / Kevok Mizgîn

-Kurdên Ku Li Girtîgeha Edenê Hatin Darvekirin / Nihat Gültekin

-Dayê / Sultan Yaray

-Şêweyeke Wêjeyê: Ceribandin / Lokman Polat

-Şahî û Hezkirin / Morî Xanim

-Kurmanciya Ermenîstanê û Kurmanciya Hawarê Wekhew e / Têmûrê Xelîl

-Hêsîrê Çiyayê Şengalê / Roger Acun

-Şêx Silo ya jî Sêwî Silo / Îkram Oguz

-Tirsiyane ji Te / Muqades Agirî

-Pêvajoya Pêvekan / Mervan Serhildan

-Hebûna Te / Demhat Dêrikî

-Axa Kurdistanê jî Dikare Şerê Nerm Li Hember Neyarê Xwe Bike? / Keyhan Mihemedînijad

-Baş Zanim / Çayan Okuduci

-Nameya Kuştinê / Şîlan Doskî

-Mirin / Abdulla Hajian

-Kurd Mîtrayî, Mîsrayî Bûn/ Soran Hemereş, Kurmancîkirin: Muhsîn Ozdemîr

-Heleba Şer / Azad Ekkaş

-Dilopa Avê / Hasbeg Koksal

– Du Evîndar / Serdar Kömürcü

-Ji Çanda Qedîm / Remezan Bakur

-Şev û Mij / Dilazad A.R.T

-Min Got û Negot / Konê Reş

-Dawiya Axînê / Rêber Hebûn

-Serokwezîrê Min / Kamran Simo Hedilî

-Ala Min / Dennis Dargul

-Çend Gotin Li Ser Dêrê / Dilbirîn Dilo

-Kê Rabû / Seyfedînê Welekorî

-Zanyarê Navdar Yuval Neh Hararî û Çar Berhemên Wî / Rûmet Med

-Lawê Padişah / Adil Başaran

– Heta Ku / Avazê Kalo

-Werin Em Zimanê Xwe Biparêzin / Cemîl Ibrahîm

-Elind Mizûrî / Rîvînga

Têkîlî: [email protected]

Kurdi: https://www.bernamegeh.org/