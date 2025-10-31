Konsulxaneya Îranê li Wanê hat vekirin

Piştî destpêşxeriyên Odeya Bazirganî û Pîşesaziyê ya Wanê (Odeya Bazirganî û Pîşesaziyê ya Wanê), Konsulxaneya Îranê li Wanê bi fermî vebû.
Di encama destpêşxeriyên Odeya Bazirganî û Pîşesaziyê ya Wanê , Konsulxaneya Komara Îslamî ya Îranê li Wanê bi fermî vebû. Serokê Odeya Bazirganî û Pîşesaziyê ya Wanê Necdet Takva ev pêşketin li ser hesabê xwe yê medyaya civakî ragihand û peyamek vîdyoyî weşand.
Di peyama xwe de, Takva got, “Îro rojek pir balkêş û dîrokî ye. Konsulxaneya Îranê, ku me ji sala 2015an vir ve bawer dikir ku divê li Wanê be, bi fermî vebû. Ji îro pê ve, min derfet dît ku ji Waliyê Wanê Ozan Balcı fêr bibim ku em li cîhek ji bo konsulxaneyê digerin.”
Takva tekez kir ku konsulxane dê beşdarîyek girîng bike ji bo statuya Wanê wekî bajarekî sînorî û şiyana wê ya sûdwergirtina ji cihê xwe yê avantajdar, û got, “Ew rastiya ku Konsulxaneya Îranê dê li Wanê di heman demê de bi vekirina Ofîsa Nûnertiya Herêmî ya Wanê ya Wezareta Karên Derve ya me re bixebite ji bo bajarê me destkeftiyek mezin e. Ez jê re serkeftin û serfiraziyê dixwazim.”