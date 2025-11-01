Ahmet Hakan ji bo Demirtaş: ‘Dema şovmeniyê qediya’

Sernivîskarê rojnemeya Hurriyetê Ahmet Hakan di nivîsa xwe ya dawî de rexne li pêşniyarên sembolîk ên “biratiyê” yên Selahattîn Demirtaş girt û got, “Dema şovmeniyê ya bi vî rengî qediya.”
Hakan behsa pêşniyarên Demîrtaş kir, Demirtaş daxûyaniya xwe ya dawî de gotibû: Bila hin gavên sembolik wekî xutbeyên bi Tirkî û Kurdî, weşandina daxuyaniyek hevbeş li Anıtkabîrê û serdanên goran bêne avêtin. Hakan li ser van axavtinên Demîrtaş dibêje :”Bi hemû rêzgirtina ji Selahattîn Demîrtaş re, serdema balkêşiyên bi vî rengî yên li ser bingeha pêşandanê pir zû bi dawî bûye. Dibe ku destpêşxeriyên bi vî rengî yên sembolîk di salên 1990î de hin wate hebûn, lê ew êdî tune ne.”
Hakan di nivîsa xwe de dibêje:
“Ez yek ji wan kesan im ku heyranê Demirtaş im. Tevî ku di girtîgehê de ye… wî bi eşkereyî piştgirî da pêvajoya ‘Tirkiyeya Bê Teror’, û hîn jî piştgirî dide. Lêbelê, min hin pêşniyarên di gotara wî ya dawî de hinekî zarokane dîtin.
Wek Minak:
Demirtaş dibêje:
” Rêber û endamên komîsyonê bila serdana gorên Menderes û Turkeş bikin.
Ew ê her weha serdana gorên Orhan Doğan û Mehmet Sincar, du kesayetên navdar ên siyaseta Kurd bikin.
Xutbe dê li Mizgefta Ulu(Mezin) ya Bursayê û Mizgefta Mezin a Dîyarbekirê bi Tirkî û Kurdî werin dayîn.
Otobusek tijî ciwanên ji Edîrne û Dîyarbekirê diviyabû li Anitkabîrê bicivin.
Diviyabû ew li Anitkabîrê deklarasyonek biratiyê bi Tirkî û Kurdî bixwînin. ”
Bi hemû rêzgirtina ji Selahattîn Demîrtaş re, rojên pêşandanên weha pir zû çûn. Dibe ku destpêşxeriyên sembolîk ên weha di salên 1990-an de hin wate hebûn, lê ew êdî tune ne. Demek hebû ku her kes axaftinên wekî “Ji Edîrneyê heta …” dikirin. “Hakkarî.” Kesek heta axaftinên weha jî qebûl nedikir. Ya herî girîng… ti astengiyeke civakî ji bo Tirkiyeyeke bê teror tune. Ji Edîrneyê heta Diyarbekrê, hemû dil ji bo “Tirkiyeyeke bê teror” lê didin. Tiştê ku em hewce ne xwepêşandanên sembolîk nînin. Tiştê ku em hewce ne ev e… ku rêxistin bi awayekî rast bersiva daxwazên Öcalan bide, ji provokasyonên Îsraîlê dûr bisekine û sozên xwe yên hilweşandin û bêçekkirinê bicîh bîne.